Ferrari ziet Baku als startpunt van gecompliceerde reeks races

Na anderhalf jaar zorgde Charles Leclerc ervoor dat Ferrari weer een pole-position kon vieren. In Monaco was hij de snelste in de kwalificatie, maar na zijn crash aan het einde van Q2 kon de Monegask uiteindelijk niet van start gaan in zijn thuisrace. Teamgenoot Carlos Sainz Jr. zorgde intussen voor een lichtpuntje op zondag door achter Max Verstappen tweede te worden. Voor de Spanjaard was dat zijn eerste podiumplaats in Italiaanse dienst.

Feit is echter dat het stratencircuit in Monaco uniek is en goede resultaten in het prinsdom hoeven niet veel te zeggen over de daaropvolgende races. Dat weet ook Laurent Mekies. De aanstaande race in Azerbeidzjan wordt dan wel verreden op een stratencircuit, maar het karakter van de omloop is heel anders dan die in Monaco. De grote blikvanger is het lange rechte stuk van 2,2 kilometer, waar Ferrari op papier meer moeite mee gaat hebben dan het bochtige circuit in het prinsdom. Mekies verwacht dat in Baku het startschot wordt gegeven voor een lastigere reeks wedstrijden voor de Scuderia.

“Nu begint een deel van het seizoen dat gecompliceerd belooft te worden voor ons. Terwijl de SF21 in Spanje duidelijk de derde auto van het veld was en in Monaco zelfs potentie liet zien voor de zege, gaat de situatie in de komende races veranderen. Dat begint met Baku”, wordt de sportief directeur van Ferrari geciteerd door Formula1.com. “Dit weekend verwachten we een heel sterk McLaren, dat goed zou moeten passen bij de karakteristieken van het circuit. Daarom zouden zij de leiding moeten nemen in de groep achter de twee teams die om de wereldtitels vechten.”

Ferrari anticipeert er dus op dat McLaren in de pikorde een plekje opschuift ten opzichte van Monaco. Tegelijkertijd ziet Mekies dat de in Woking gevestigde renstal in Azerbeidzjan niet de enige bedreiging is voor Ferrari. “We geloven ook dat Alpine, AlphaTauri en Aston Martin heel competitief gaan zijn. Ons hoofddoel is om het maximale uit onze potentie te halen en alle kansen te maximaliseren. Om maar eens een voetbalmetafoor te gebruiken: we gaan proberen goed te verdedigen, om in de counter toe te slaan.”