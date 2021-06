Gasly hoopt goede gevoel van Monaco mee te nemen naar Baku

Pierre Gasly kende een uitstekend weekend in Monaco. Hij eindigde er in alle sessies in de top-tien, kwalificeerde zich als zesde en wist vervolgens tijdens de race Lewis Hamilton in zijn Mercedes W12 achter zich te houden. De zesde plaats was het beste seizoensresultaat voor AlphaTauri en een enorme opsteker voor het kleine team uit Faenza. “Het was belangrijk voor het team om ons echte niveau terug te vinden en een probleemloos weekend te hebben, wat moeilijk is in Monaco omdat het een lastig circuit is. Maar het is ons gelukt en dat leverde ons beste resultaat van het jaar tot nu toe op.”

Wie denkt dat Gasly het – zoals sommige collega's – na de Grand Prix van Monaco rustig aan heeft gedaan, komt bedrogen uit. De Fransman werkte hard aan het binnenharken van air miles. “Ik heb wat tijd doorgebracht in de simulator [van Red Bull Racing] in het Verenigd Koninkrijk en daarna ben ik via Dubai naar Baku gegaan. Het is veel reizen, maar het is allemaal voor een goed doel, want we gaan een heel druk deel van het seizoen in.”

Gasly reed twee keer eerder in Azerbeidjzan. Erg warme herinneringen heeft hij niet aan het Baku City Circuit. In 2018 werd hij er twaalfde en in 2019 viel hij uit. Toch bevalt het circuit de 25-jarige coureur uit Rouen wel. “Het heeft wel iets gemeen met Monaco: het is een stratencircuit in het centrum van een stad, dus het is geen normaal circuit. Dat betekent dat je de auto een beetje anders moet afstellen. Wel heb je veel minder downforce dan in Monaco en de bochten zijn in Baku veel langzamer, maar het is vergelijkbaar qua grip. Door dat gebrek aan grip en de lage downforce is het geen eenvoudige uitdaging en het is moeilijk om de beste afstelling voor de auto te vinden. Een paar jaar geleden [in 2016] eindigde ik er als tweede in de GP2. In de Formule 1 was ik wel competitief, maar had ik altijd wat pech. Daar wil ik deze week verandering in brengen. Ik hoop dat we op een vergelijkbaar of zelfs beter niveau kunnen presteren als in Monaco.”