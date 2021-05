Daniel Ricciardo had een goed gevoel overgehouden aan de vrije trainingen in Portimao, maar in het eerste kwalificatiedeel zat het de Australiër niet mee. De nieuwkomer bij McLaren vloog eruit in het eerste kwalificatiedeel en stond na afloop dan ook zwaar teleurgesteld de media te woord.

“Dit is absoluut niet wat ik ervan verwacht had. Zeker niet na gisteren, wat absoluut een positieve dag was”, aldus Ricciardo. “We waren duidelijk niet snel genoeg in Q1. De rondjes waren rommelig, ik kreeg ook niet heel veel hulp van de anderen. Ik heb er niet veel over te zeggen.”

Verkeer

Als reden voor zijn vroegtijdige uitschakeling wees Ricciardo vooral naar het vele verkeer: “Sommigen maakten het op de baan een beetje lastig door niet echt aan de kant te gaan. Ik had absoluut nog wel wat tijd achter de hand, maar het was gewoon rommelig. Ook in de eerste sector, mijn eerste ronde op de zachte band werd ik niet echt geholpen door het verkeer. Het is gewoon jammer. In Q1 gaat het allemaal ook zo snel voorbij. Om nu al hier te staan komt echt een beetje uit het niets. Gisteren was positief, dus ik moet uit zien te vogelen hoe we dit recht zetten, goed slapen en morgen klaar zijn om het beter te doen.”

Ricciardo startte zijn kwalificatie nog vrij goed op de medium band, maar toen hij eenmaal was gewisseld naar de zachte compound zat het de Australiër niet mee: “Het gaat allemaal zo snel in Q1. We begonnen op de mediums, die band voelde best goed en ik was best tevreden. Toen ging ik naar binnen voor de zachte band en aan het begin van mijn eerste ronde werd ik al een beetje in de weg gezeten. Ook het einde van die ronde was erg rommelig. Ik probeerde het daarna nog een keer, maar toen verloor de band al snel grip. Het zat er gewoon niet in. Het is echt teleurstellend om zestiende te staan, dit is ver weg van waar ik wil staan.”

Shock

De lach bij de doorgaans goed gemutste Ricciardo was zaterdag dan ook even ver te zoeken: “Dit is een flinke teleurstelling. Ik ben nog een beetje in shock denk ik over hoe de sessie ging. Om in Q1 al uitgeschakeld te worden is echt een beetje als je grootste nachtmerrie. We kregen gewoon geen clean rondje voor elkaar, het was echt een rommeltje.”