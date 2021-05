Verstappen: Portimao stond in mijn top-drie, maar geen ronde genoten

Hoogteverschillen en een mooie 'flow', een prachtig decor doet de rest. Nagenoeg alle Formule 1-coureurs zijn het er wel over eens dat Portimao in potentie een prachtige aanwinst voor de F1-kalender kan zijn. Maar nagenoeg alle coureurs laten ook weten dat de huidige asfaltlaag veel van die potentie tenietdoet, zo niet alles. "Ik heb nog geen enkele ronde genoten dit weekend. De lay-out van dit circuit is echt geweldig, maar het gebrek aan grip is gewoon niet fijn. Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar persoonlijk geniet ik er niet van om hier te rijden", aldus een duidelijke Max Verstappen in de persconferentie na de kwalificatie.

Track limits en last van Vettel

"Ik weet nog wel dat ik hier vorig jaar een week voor de Grand Prix kwam en er echt naar uitkeek om hier met een F1-auto te rijden. Portimao stond eerlijk gezegd in de top-drie van mijn favoriete circuits, maar toen hebben ze het asfalt veranderd. Nu kan ik er niet meer van genieten", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. Dat de kwalificatie niet naar wens is verlopen, heeft de zaak ook geen goed gedaan voor de viervoudig polesitter. "Het is het hele weekend al een beetje worstelen, het is heel lastig om hier een goede balans in de auto te vinden. Ik begon de kwalificatie nogal langzaam, maar ook dat kwam doordat ik totaal geen balans in de auto had. Het gevoel werd langzaam maar zeker beter, maar elke aanpassing gaat weer ten koste van iets anders. Het was gewoon niet fijn."

Dat gezegd hebbende, had Verstappen wel 'gewoon' op pole kunnen staan. Zijn eerste ronde in Q3 was immers goed genoeg, ware het niet dat hij de baanlimieten overschreed in bocht vier. "Ik had natuurlijk mijn moment in bocht vier. Dat bleek uiteindelijk ook nog eens de snelste ronde te zijn... Maar dat moment laat ook goed zien dat het heel lastig was om grip te vinden. Die bocht vier is normaal gesproken volgas en uit het niets sprong de auto onder mij vandaan en ging ik wijd", geeft Verstappen tekst en uitleg. Het maakte Q3 gecompliceerd voor Red Bull, al was de zaak daarmee nog niet verloren. "Ik dacht dat we die tijd nog wel een keer konden rijden en zat ook binnen een tiende van mijn eigen tijd. Maar in de laatste sector verloor ik alles doordat er een Aston Martin voor mij zat, die wilde vervolgens ook nog profiteren van mijn slipstream."

Lange runs Red Bull veelbelovend?

Verstappen duidt daarmee op Sebastian Vettel, die in zijn optiek niet naar behoren aan de kant ging. "Al met al een rommelige kwalificatie, maar goed, het is wat het is." De uitgangspositie voor zondag is duidelijk, maar wat kan Red Bull vanaf de tweede startrij? "De lange runs zagen er op zich wel redelijk goed uit. We moeten morgen maar zien wat we kunnen doen, al is volgen hier niet makkelijk. Maar als de race pace goed is, zullen we ze zeker onder druk zetten."