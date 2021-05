Het seizoen 2021 begon voor Valtteri Bottas niet zoals hij hoopte. In Bahrein werd hij weliswaar derde, maar op Imola viel hij uit. Ook in de kwalificaties maakte hij nog geen ijzersterke indruk doordat hij moeite had om zijn banden op temperatuur te krijgen, maar daar bracht hij in Portugal verandering in. Onder listige omstandigheden perste de Fin er een 1.18.348 uit, waarmee hij teamgenoot Lewis Hamilton terugverwees naar de tweede positie. “Het voelt goed om op pole te staan. Het voelt ook alsof het al even geleden is”, erkende Bottas direct na afloop van de kwalificatie. Hij zag het harde werk aan zijn zwakke plek iets opleveren in Portimao. “Het was fijn om een goede kwalificatie af te werken. In de eerste twee races was het laten werken van de banden mijn zwakke plek, maar dit weekend hebben we hard gewerkt. Het is fijn om te zien dat het zich uitbetaalt en dit plaatst mij in een goede positie voor morgen.”

Mediums in Q3 'niet de juiste beslissing'

Bottas reed zijn snelste tijd in Q3 tijdens de eerste run. Voor de tweede poging werd hij, evenals Hamilton, op pad gestuurd met een setje mediums. “Het hele weekend hadden we een matig gevoel met de zachte band en voelde de medium beter”, verklaarde de 31-jarige coureur uit Nastola die keuze. Daarbij werd ook gekeken naar de kwalificatie van 2020. “Vorig jaar probeerden we het op het einde al met de medium en dat werkte. Nu probeerden we het opnieuw, maar ik denk dat de wind iets steviger werd in de laatste run en het lukte niet helemaal om de temperatuur erin te krijgen. Ik ben dus blij dat we nog steeds een goed resultaat hebben en dat we morgen op de medium band beginnen. Dat is goed, het geeft ons mogelijkheden om onze eerste stint zo lang te maken als we willen.”

Hamilton was tijdens de persconferentie niet geheel blij met de beslissing om de tweede run in Q3 op mediums af te werken. Ook de regerend wereldkampioen verbeterde zich niet en strandde zodoende op 0.007 seconde van de pole-position. “Uiteindelijk denk ik niet dat het de juiste beslissing was”, zei de Mercedes-coureur achteraf. Wat daarbij ook niet hielp, waren de omstandigheden op het Autodromo Internacional do Algarve. “Het is hier lastig, je ziet dat we allemaal meerdere ronden moeten rijden. De banden zijn hier te hard, dus ze werken niet goed met het asfalt en daarom moeten we extra ronden rijden om er temperatuur in te krijgen. Aan het einde hadden we niet geweldig veel grip, dus ik kon niet mijn beste werk afleveren.”

Hamilton ontevreden met kwalificatie

Na zijn pole-position voor de GP van Emilia-Romagna stond de teller bij Hamilton op 99 poles. Op Portimao had hij voor het eerst de kans om als eerste coureur voor de honderdste keer te verzekeren van de eerste startpositie voor de race, maar dat feit zag hij met minimaal verschil aan zijn neus voorbijgaan. “Ik denk dat het voor iedereen uitdagend was en voor mijzelf was het vrij rommelig”, zei Hamilton, die eigenlijk over zijn gehele kwalificatie niet echt te spreken was. “Q1 was niet goed, in Q2 had ik maar één goede ronde en over de hele sessie gezien had ik maar één goede ronde. Q3 was behoorlijk matig. Valtteri deed het geweldig, gezien de omstandigheden die we hadden.”