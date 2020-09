Ricciardo over plotselinge opmars Renault: “Sweet spot gevonden”

De Franse fabrikant kan met veel vertrouwen afreizen naar de Grand Prix van Italië na een sterk optreden op Spa-Francorchamps. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon finishten in de Belgische Ardennen als vierde en vijfde, het beste resultaat van het seizoen voor Renault. Het tweetal mikt op de hogesnelheidstempel Monza zelfs op een plekje op het podium.

De sterke vorm op Spa kwam mede door de verbeterde balans in de low downforce configuratie. Volgens Ricciardo ligt een set-up configuratie waarmee men tijdens de tweede race op Silverstone voor het eerst reed eveneens aan de basis van de sterke opmars: “We hebben daar zeker iets geleerd, een soort ‘sweet spot’”, legde de Australiër uit. “Dat geldt voor het gevoel in de wagen: ‘Juist, zo moeten we de auto afstellen’. En we hebben daar op Spa ook een beetje mee gespeeld. Wederom was er een sessie, volgens mij VT2, waarin we die ‘sweet spot’ weer te pakken hadden. Dat is dus een goede basis om aan vast te houden.”

Ricciardo heeft het idee dat Renault nou beter begrijpt waar de sterke punten van de RS20 liggen en hoopt dat mee te kunnen nemen naar circuits waar meer neerwaartse druk vereist is: “Ik denk dat we het ook daar werkend kunnen krijgen. Het is niet specifiek iets voor low downforce. We kunnen er met alle downforceniveaus mee rijden dus we moeten gewoon uitvinden wat dan het beste werkt. De auto komt er echt door tot leven. Dus ja, daar heb ik veel vertrouwen in. En ik weet niet zeker of we vorig jaar ook zoiets hadden. Ik denk niet dat we toen echt zo’n ontdekking hadden als nu het geval is, dus dat is veelbelovend.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith