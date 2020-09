Ferrari komt met uitleg over bandenproblemen Leclerc

Leclerc kwam tijdens de safety car-periode - net als de overgrote meerderheid van het veld - binnen voor verse banden. De pitcrew wist al voordat de Monegask zich meldde dat de stop langer dan gebruikelijk zou duren. Leclerc kampte namelijk met een pneumatisch probleem waardoor de lucht moest worden bijgevuld. Dat is een vrij gebruikelijke procedure waar alle teams regelmatig op trainen.

“Beide rijders waren in de buurt van bocht 17 en daarom dus dicht bij de pitstraatingang”, legde Ferrari head of strategy Iñaki Rueda uit. “Idealiter wil je hen in dezelfde ronde binnenhalen en een dubbele stop uitvoeren, zoals in de tweede race op Silverstone. Er was echter sprake van een onzekere factor, namelijk het feit dat het pneumatische kleppensysteem van de motor van Charles te veel lucht gebruikte. Zijn stop zou daarom langer duren, aangezien het vullen van het systeem normaliter drie seconden duurt. F1-motoren gebruiken lucht om de kleppen te laten werken. De motor kan soms, net als met olie, meer consumeren dan gebruikelijk. Zo nu en dan gebeurt dat. Daarom oefenen we hierop.”

Aangezien de pitstop van Leclerc langer zou duren dan gebruikelijk, koos men ervoor om Vettel een ronde langer buiten te houden zodat hij geen tijd zou verliezen bij een dubbele pitstop: “Zo’n dubbele stop had Sebastian tijd gekost”, aldus Rueda. “Charles verloor een plek aan Raikkonen, Seb kwam voor zijn teamgenoot terug op de baan.”

Leclerc kreeg op het moment dat hij zich bij het team meldde voor de stop pas te horen van het probleem. De Monegask stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Uiteindelijk finishten beide rijders ver buiten de punten.

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper