Rondvliegende wielen reden voor bezorgdheid bij de FIA

Giovinazzi crashte bij het uitkomen van Campus en daarbij raakte zijn achterwiel los. Het wiel vloog terug de baan op waardoor Russell geen kant op kon en ook in de bandenstapels eindigde. Het probleem van loskomende wielen werd in 1999 al aangepakt door de FIA met de introductie van speciale kabels. Dit ontwerp werd sinds 2004 enkele keren herzien waardoor het in het recente verleden een zeldzaamheid was dat wielen loskwamen van wagens na een crash.

“Dat is een zorg voor ons”, zei Masi over het incident op Spa. “Waarom het wiel loskwam weet ik niet 100 procent zeker, ons team is na de terugkeer van de wagen begonnen aan het onderzoek. Ze hebben verschillende foto’s genomen en we hebben alle beelden verzameld. De technische afdeling van de FIA zal samen met het veiligheidsdepartement een onderzoek doen naar de toedracht. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Met een incident als dit moet je al die data goed bekijken en analyseren. De juiste mensen moeten er dan een uitspraak over doen. We moeten een beslissing nemen over eventuele stappen als we genoeg onderzoek gedaan hebben, het is nu te vroeg.”

Russell dankbaar voor halo

Russell verklaarde na afloop dat hij ‘best bang’ was toen hij het wiel van de Alfa Romeo op zich af zag komen: “Ik zag dat Antonio de banden raakte”, aldus Russell. “Ik had een seconde de tijd om te beslissen of ik links of rechts zou gaan, ik zag dat hij terug op de baan kwam en op de rechterkant van de baan bleef. Ik koos ervoor om op links te gokken. Hij werd ineens gelanceerd over een van zijn wielen en kwam recht voor mijn auto. Het was best eng om te zien hoe dat wiel over het circuit vloog. Ik had geen idee waar het zou eindigen, ik ben de halo dankbaar.”

De Williams-rijder hoopt dat F1 leert van het incident: “Ik vind het eigenlijk verrassend dat dit niet vaker voorkomt. De krachten waarmee je in de bandenstapels raakt zijn enorm, je moet iets heel goeds hebben om ervoor te zorgen dat de wielen niet wegkomen. Natuurlijk is dat iets waar we aan moeten werken, de realiteit is dat het wiel mijn auto raakte maar dat het ook net zo goed een marshal had kunnen zijn of iemand in het publiek. Dat is het belangrijkste. De Formule 1 werkt altijd aan de veiligheid en na elke crash leer je meer over waar de limiet ligt. Dit is zeker iets waar we aan moeten werken.”

Met medewerking van Erwin Jaeggi en Adam Cooper