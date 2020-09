Preview GP van Italië: Gaat de gifbeker helemaal leeg bij Ferrari?

Al sinds de start van het officiële Formule 1-kampioenschap in 1950 is Monza de thuisbasis van de Italiaanse Grand Prix. Alleen in 1980 werd er niet geracet. Omdat de baan een opknapbeurt kreeg, werd voor dat jaar uitgeweken naar Imola, dat vanaf 1981 de Grand Prix van San Marino zou organiseren. Voor de allereerste onofficiële Gran Premio in het park van Monza moeten we zelfs terug naar 1922. Een plek met enorm veel historie dus. Zoals gewoonlijk presenteren we je vijf zaken om komend weekend op te letten.

1. Slaat Ferrari ook op eigen bodem een slecht figuur?

Het was niet best wat Ferrari afgelopen weekend in België liet zien en dan drukken we ons nog zacht uit. Charles Leclerc en Sebastian Vettel kwalificeerden zich als dertiende en veertiende en finishten in omgekeerde volgorde op dezelfde posities. Dat terwijl de Italiaanse formatie een jaar geleden nog de lakens uitdeelde in de Ardennen, met dank aan de vele pk’s die de krachtbron toen nog produceerde. Na ingrijpen van de FIA heeft de Scuderia het dit seizoen bijzonder moeilijk, met het weekend in Spa als nieuw dieptepunt. Ferrari eindigde in de race zelfs nog achter klantenteam Alfa Romeo: Kimi Raikkonen werd namelijk twaalfde. De stal uit Maranello mist niet alleen vermogen, het chassis is ook niet alles. Het zijn problemen die niet een, twee, drie zijn opgelost, dus het is niet waarschijnlijk dat het komend weekend in Monza ineens veel beter gaat bij Ferrari. Het team staat momenteel vijfde in het kampioenschap. Als het ook op die plek eindigt, zou dat de slechtste eindklassering zijn sinds 1981, toen Ferrari eveneens vijfde werd bij de constructeurs.

2. Abiteboul op weg naar een tattoo?

Daniel Ricciardo behaalde in België een ijzersterke vierde plaats, nadat hij de race ook van die positie was begonnen. De Australiër denkt dat hij Max Verstappen zelfs nog het vuur aan de schenen had kunnen leggen als hij tijdens de safety car niet achter Pierre Gasly en Sergio Perez, die als enigen geen pitstop besloten te maken, was beland. De coureur uit Perth had na de neutralisatie een aantal ronden nodig om zich eerst van de Mexicaan en vervolgens van de Fransman te ontdoen. Eenmaal terug op P4 was zijn achterstand op Verstappen te groot om nog iets te kunnen proberen. Hij wist zijn oude teamgenoot uiteindelijk nog tot op een paar seconden te naderen, maar de Nederlander kampte in de slotfase dan ook met zwaar versleten banden. De racepace van Renault stemt Ricciardo zeer optimistisch voor de GP van Italië: “Vorig jaar was dat zelfs nog een beter circuit voor ons en als we daar sterker zijn dan hier, dan is het podium binnen handbereik. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar ik denk dat we met veel vertrouwen naar Monza mogen afreizen en daar hoge doelen mogen stellen voor onszelf.” En zoals iedereen inmiddels weet: als Ricciardo dit jaar een podium pakt voor Renault, moet teambaas Cyril Abiteboul een tattoo laten zetten…

3. Gasly geeft Red Bull stof tot nadenken

Sinds Pierre Gasly een jaar geleden is teruggezet naar het opleidingsteam van Red Bull, is de Fransman weer helemaal opgebloeid. De tweede plaats die hij eind vorig jaar behaalde in de Braziliaanse Grand Prix, is daar het ultieme voorbeeld van, maar ook dit jaar laat de coureur uit Rouen geregeld goede dingen zien. Afgelopen weekend in Spa opnieuw. Gasly wist zich vanaf P12 in mum van tijd op te werken naar de achtste stek, ondanks dat hij als enige op de harde band reed, kwam vierde te liggen toen het gros van het veld tijdens de safety car naar de pits ging en viel terug naar de zestiende plek toen hij zelf halverwege de wedstrijd een pitstop maakte, maar zou zich daarna weer terugvechten naar de achtste plek. Hij finishte uiteindelijk niet ver achter Alexander Albon, die in de slotfase van de race een plek verloor aan Esteban Ocon en zesde werd. Red Bull-teambaas Christian Horner ziet vooralsnog echter geen reden om aan een nieuwe stoelendans te beginnen. Over een mogelijke terugkeer van Gasly bij Red Bull verklaarde hij tegenover onder andere Motorsport.com: “Ik denk dat we de goede kant opgaan met Alex. Het is goed om te zien dat Pierre weer op snelheid aan het komen is - daarom zit hij ook nog in ons programma - maar we zijn verder blij met hoe de situatie nu is.”

4. Hamilton op weg naar nieuw record

Lewis Hamilton heeft al een imposante lijst met records achter zijn naam staan en kan daar komend weekend mogelijk nog eentje aan toevoegen. Of beter gezegd: hij hoeft het record in kwestie vanaf komend weekend mogelijk niet langer te delen met een andere coureur. De Mercedes-rijder heeft tot op heden namelijk vijf keer de Italiaanse Grand Prix gewonnen, even vaak als Michael Schumacher. Mocht de Brit deze race aanstaande zondag voor de zesde keer op zijn naam schrijven, dan staat hij alleen bovenaan in het staatje met meeste overwinningen in de Italiaanse GP. Sinds 2017 is hij overigens al in het bezit van de meeste pole-positions voor de Grand Prix van Italië. Zes keer vertrok hij deze race tot dusver van de eerste startplek. Juan Manuel Fangio en Ayrton Senna staan gedeeld tweede met vijf pole-positions.

5. Geen Tifosi in Monza, maar wel op Mugello

De Italiaanse Grand Prix staat bekend om de vele enthousiaste Ferrari-fans die de race jaarlijks bijwonen. Vorig jaar maakten zij er een gigantisch feest van op het rechte stuk, toen Charles Leclerc de Scuderia voor het eerst sinds 2010 weer een thuiszege schonk. Maar ook in tijden dat Ferrari het minder goed doet, blijven de Tifosi vierkant achter hun team staan en voor een fantastische sfeer op het circuit zorgen. Dit jaar blijft het echter stil vanaf de tribunes rond het Autodromo Nazionale di Monza. Vanwege het coronavirus zijn er ook bij deze race geen toeschouwers welkom. Maar afgelopen weekend was er wel een beetje positief nieuws voor de Italiaanse fans: bij de Grand Prix van Toscane, die een week later op Mugello plaatsvindt, mag wel publiek zijn. Voor elke dag van het raceweekend komen 2.880 kaarten beschikbaar. Dat is niet veel, maar het is wel weer een stapje in de goede richting naar het oude normaal.