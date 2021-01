Analyse: Hoe McLaren Ricciardo klaarstoomt voor F1-seizoen 2021

Terwijl Renault de weg omhoog mede dankzij Ricciardo heeft gevonden, zoekt de goedlachse man uit Perth zijn heil elders. Hij trekt naar McLaren en hoopt naast de progressie in Woking ook te profiteren van de overstap op Mercedes-motoren. Om in 2021 de volledige potentie te kunnen benutten, is het wel zaak dat Ricciardo er tijdens het eerste weekend in Bahrein meteen staat. Dat is geen sinecure, aangezien de voorbereidingstijd zeer beperkt is. Zo mocht Ricciardo in Abu Dhabi, in tegenstelling tot Fernando Alonso, niet instappen voor de 'young driver test' en zijn de winterse testdagen voorafgaand aan het seizoen ingekort van zes tot drie dagen.

Dit maakt de mogelijkheden om daadwerkelijk achter het stuur te kruipen beperkt, al is dat voor McLaren nog geen reden om te klagen. In plaats daarvan heeft men een alternatief voorbereidingsprogramma op poten gezet, dat naast veel sessies in de simulator uit ouderwets 'huiswerk' bestaat. "Om te beginnen is het interessant om een nieuwe coureur in ons team te hebben, dat blijft een aardige uitdaging. Het draait in die voorbereiding allemaal om de kwalificatie voor de eerste race. Waar wil je op die zaterdag staan? Met dat uitgangspunt geef je de voorbereiding vorm", legt McLaren racing director Andrea Stella uit. "Daarbij gaat het ook om prioriteiten stellen. Ik weet dat iedere engineer ontelbaar veel informatie met Daniel wil delen, maar dat gaat niet. De tijd is zeer beperkt. Het draait er vooral om wat noodzakelijk is zodat het tijdens de eerste kwalificatie lijkt alsof Daniel al jaren voor ons team rijdt."

Verkennende gesprekken en 'huiswerk' voor leerling Ricciardo

Dat klinkt leuk en aardig, maar de vervolgvraag luidt hoe een F1-team dat achter de schermen voor elkaar krijgt? In de eerste fase, die al is ingezet, gaat het erom dat de nieuwkomer zoveel mogelijk engineers leert kennen en vice versa. "Dat geldt vooral voor de maand januari, dan zullen er veel persoonlijke gesprekken plaatsvinden om de onderlinge relaties op te bouwen", legt Stella uit. "Daarna kan het meer over technische en race-specifieke zaken gaan. Dan kunnen we bijvoorbeeld vragen: in welke race was je op persoonlijk vlak competitief en waar lag dat eigenlijk aan? Wedervragen vanuit de coureur zijn daarbij ook belangrijk. Bijvoorbeeld: jullie waren in Bahrein erg sterk met de bandendegradatie, hoe kon dat en wat hebben de coureurs daarvoor moeten doen?" Het gaat dus om onderlinge kennisoverdracht. "En die gesprekken kunnen behoorlijk lang duren", voegt Stella met een brede glimlach toe.

Als deze eerste stap succesvol is gezet en er een vertrouwensband is geschapen, dan gaat het volgens de McLaren-man nadien om praktische zaken. Dat is ook het moment waarop de simulator een belangrijke rol speelt. "De simulator is tegenwoordig een goede manier om te zien hoe een nieuwe coureur werkt. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als het echte werk, maar helpt wel om op een natuurlijke manier met alle veranderingen om te gaan. In dat opzicht zijn uren in de simulator erg waardevol." Stella wijst daarmee onder meer op het eigen maken van de procedures. Op dat vlak krijgt Ricciardo ook - net als op school - huiswerk. "Ja, we geven hem eigenlijk best veel huiswerk mee richting het nieuwe seizoen. Zo krijgt hij opnames van het radioverkeer van vorig seizoen. We zeggen dan: Daniel, luister hier eens naar en vertel ons wat je allemaal opvalt. Welke dingen vond je goed, wat kan beter, dat soort dingen bespreken we aan de hand daarvan." Het moet Ricciardo laten wennen aan de gangbare procedures van McLaren, terwijl zijn input de gang van zaken juist op zijn maat kan maken.

Ervaren Ricciardo een goed referentiepunt voor Norris

Waar Stella het stappenplan voor Ricciardo uit de doeken doet, denkt McLaren-collega James Key terug aan zijn ervaringen met Carlos Sainz jr. bij Toro Rosso. "Ik heb exact hetzelfde proces doorlopen met Carlos bij Toro Rosso", aldus de huidige technisch directeur. Voor een herhaling van zetten zou men bij het Britse team wel tekenen. "Als je zag hoe Carlos in die eerste periode is gegroeid als coureur... dat is echt enorm geweest. Hij haalde in zijn eerste kwalificatie meteen Q3 en was er dus klaar voor. Toch moeten we wel toevoegen dat hij nadien nog veel te leren had, onder meer in zijn omgang met de banden." Voor Sainz viel dat leerproces bij een nieuw team samen met zijn F1-debuut, waardoor Key een voordeel ziet in de huidige situatie van Ricciardo. "Daniel heeft veel van dit proces al eens eerder doorgemaakt. Ondertussen heeft hij races gewonnen en zichzelf tot een select clubje coureurs geschaard."

In dat opzicht moet Ricciardo de snelheid rap te pakken hebben en zijn de verwachtingen van Key hooggespannen. Des te meer omdat hij de Australiër ook nog wel kent uit zijn eigen tijd bij het opleidingsteam van Red Bull. "Bij Toro Rosso was hij al een erg fijne coureur om mee te werken. Vooral omdat hij technisch gezien erg slim is, dat zie je nu nog steeds in zijn aanpak, al heeft hij intussen veel meer meegemaakt. Ik denk dat hij een goed referentiepunt voor ons kan zijn. Bovendien komt hij van een rivaliserend team en daarvoor van Red Bull, dat maakt zijn input extra waardevol. Ik kijk er enorm naar uit om met hem samen te werken." De start van het daadwerkelijke F1-seizoen is nog ruim twee maanden van ons verwijderd, maar achter de schermen is het traject om Ricciardo een vliegende start te geven dus al wel in volle gang.

VIDEO: De rijke F1-historie van McLaren in beeld