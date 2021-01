Geen zorgen om anderhalve testdag voor Aston Martin bij Vettel

Na zes seizoenen in dienst van Ferrari begint Vettel in 2021 aan een nieuw hoofdstuk in zijn Formule 1-carrière. Het scharlakenrood wordt ingeruild voor een hoogstwaarschijnlijk donkergroene overall van Aston Martin, waarmee hij dus wederom uitkomt voor een roemruchte autofabrikant. De reglementen zorgen er echter voor dat de Duitser weinig voorbereidingstijd in de auto van zijn nieuwe werkgever krijgt. Omdat de auto’s in 2021 grotendeels hetzelfde zijn als afgelopen jaar, is besloten om het aantal dagen van de wintertest terug te brengen van zes tot drie. Iedere coureur kan daardoor in principe maar anderhalve dag wennen aan zijn nieuwe auto.

Met name voor coureurs die in 2021 van team wisselen is dat een ongunstig scenario, omdat zij naast de auto ook aan hun nieuwe werkgever moeten wennen. Enkele teams zijn hierbij in de gelegenheid om hun nieuwe rijder te laten testen in een oude F1-auto, maar dat zit er bij Aston Martin niet in. “Wij kunnen geen twee jaar oude auto inzetten”, vertelde teambaas Otmar Szafnauer al. Wel is de in Silverstone gevestigde renstal van plan om Vettel veel meters te laten maken in de simulator en hem op andere manieren te laten integreren in het team. Zelf lijkt Vettel overigens weinig problemen te hebben met de weinige testdagen voor de start van zijn eerste seizoen bij Aston Martin.

“Van wat ik hoor is dat er maar één test is voorafgaand aan het seizoen en dat wordt ook de eerste keer dat ik in de nieuwe auto zit. Maak ik mij zorgen? Nee”, maakt Vettel meteen duidelijk. “Als dit het geval is, dan is dat zo. Door de jaren denk ik dat je went aan het gebrek aan tijd op de baan en het maximaliseren van de tijd die je wel hebt. Hoewel anderhalve dag dus weinig lijkt, kan je desondanks nog heel wat nuttige meters maken. Het is voor iedereen hetzelfde en je kan tegenwoordig veel dingen al vooraf doen. De sleutel wordt in mijn ogen de voorbereiding op de test en daarna de voorbereiding op de eerste race.”