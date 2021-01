Perez looft Lawrence Stroll: “Team naar hoger niveau gebracht”

Na zeven seizoenen kwam er bij de Grand Prix van Abu Dhabi een einde aan de samenwerking tussen Sergio Perez en Racing Point en voorloper Force India. Het was een succesvolle samenwerking met drie keer een vierde plaats in het kampioenschap voor constructeurs en liefst zeven podiumplaatsen. De laatste daarvan was tevens de meest bijzondere, want tijdens de Grand Prix van Sakhir pakte Perez voor het eerst in zijn F1-carrière een overwinning. Met die zege vestigde hij bovendien het record voor meeste Grand Prix-starts voor de eerste overwinning, want hij moest liefst 190 races wachten tot hij op het hoogste treetje van het podium mocht staan.

Na de seizoensfinale van 2020 vertelde Perez dat de zege op het Bahrain International Circuit zorgt voor het gedroomde einde van de samenwerking. “Het is iets heel moois voor ons, zo’n historie met elkaar en dan zo’n mooi einde. Normaal gesproken is het einde geen gelukkig einde, maar dat is in dit geval wel anders omdat het absoluut bijzonder is om op deze manier te vertrekken bij het team waar ik zeven jaar werkte. Het was een bijzondere dag en een dag die ik nooit ga vergeten, dus ik ben blij dat ik met dit hoogtepunt afscheid kan nemen.”

Mede door zijn overwinning in Bahrein zette Perez zichzelf op de kaart bij Red Bull Racing, dat hem voor 2021 als teamgenoot aan Max Verstappen heeft gekoppeld. Dat de Mexicaan zich zo in de kijker heeft kunnen rijden vindt hij zelf deels ook de verdienste van teameigenaar Lawrence Stroll. De Canadese zakenman redde Force India in 2018 van het faillissement en gaf het team daarna de naam Racing Point mee. “Het team verdient ook veel lof, want zij gaven mij dit jaar [in 2020] een auto waarin ik kon laten zien waar ik toe in staat ben”, zei Perez. “Dat is iets heel bijzonders. En Lawrence verdient ook veel lof. Op een bepaalde manier is het aan hem te danken dat ik heb kunnen winnen, want hij heeft het hele team naar een heel ander niveau getild met de investeringen die hij heeft gedaan. Daar heb ik van kunnen profiteren met die zege.”

Dit seizoen ondergaat Racing Point wederom een gedaanteverwisseling. Met ingang van 2021 heet de renstal van Stroll Aston Martin en zoals gezegd was er in de plannen geen plaats meer voor Perez. Ondanks een contract tot en met eind 2022 werd hij aan de kant gezet door Stroll en consorten. Het team kreeg een unieke kans om viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel aan zich te binden en Perez werd daardoor het kind van de rekening. Zijn teamgenoot in 2019 en 2020, Lance Stroll, mag wel aanblijven.