Ondanks tegenvaller voelt Ricciardo zich goed in zijn auto

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo kwam zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk niet verder dan de dertiende plaats, precies dezelfde startplaats als een week geleden tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Objectief gezien lijkt het er dus op dat de Australiër in de afgelopen week geen progressie heeft geboekt, maar hijzelf denkt daar anders over. “Ik heb het gevoel dat we op sommige punten vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van vorige week en als ik niet naar de ranglijst zou kijken, zou ik zelfs zeggen dat het een beter weekend is geweest. Maar ja, helaas laat de rondetijd hetzelfde resultaat zien. Dit is waar we op dit moment staan.”

De prestatie van Ricciardo steekt schril af tegen die van teamgenoot Lando Norris die zaterdag op de Red Bull Ring de beste startplaats uit zijn carrière behaalde. De Engelsman mag de Oostenrijkse Grand Prix zondagmiddag vanaf P2 starten en was in Q2 van de kwalificatie drie tienden sneller dan Ricciardo. Dat verschil is iets kleiner dan vorige week, maar zeker op een kort circuit als de Red Bull Ring nog steeds veel.

Aanpassingsproblemen

Ricciardo kende een moeizame start van het seizoen. Het aanpassen aan de MCL35M heeft nogal wat voeten in de aarde, maar de coureur uit Perth houdt er nog steeds vertrouwen in dat hij meer tempo uit de auto kan halen. “Ik blijf er gewoon aan werken, maar ik voel me nu zeker comfortabeler in de auto”, zei hij. “Ik heb het gevoel – vooral nu met de derde race van een triple header – dat ik de laatste weken genoeg tijd in de auto heb gehad om me er comfortabel bij te voelen. Natuurlijk zijn er hier en daar nog wat foutjes, er ontbreekt duidelijk nog iets en ik denk dat we daar gewoon wat dieper voor moeten graven. Maar gek genoeg voel ik me goed in de auto, dus moet ik gewoon blijven zoeken naar waar die rondetijd ligt, want het is duidelijk geen tiende. We hebben het nog steeds over grote marges.”