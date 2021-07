Alonso: FIA moet voordringen in kwalificatie helpen voorkomen

Alonso was zaterdag tijdens het tweede kwalificatiedeel voor de Oostenrijkse Grand Prix bezig aan een snelle ronde toen hij in de laatste bocht de Aston Martin van Sebastian Vettel op zijn pad vond. Alonso moest daardoor zijn rondje afbreken, waardoor hij met een veertiende tijd sneuvelde in Q2. De Spanjaard reageerde furieus omdat er naar zijn mening een vijfde of zesde startplek in had gezeten, maar dat het nu bijzonder lastig gaat worden om alsnog punten te scoren.

Voor het in de weg rijden van Alonso besloten de stewards Sebastian Vettel na afloop een gridstraf van drie plaatsen op te leggen, al kon de Duitser er zelf eigenlijk ook weinig aan doen. De viervoudig wereldkampioen werd in de laatste sector namelijk nog door een aantal andere rijders ingehaald, die daardoor voordrongen in de rij en zich niet aan het herenakkoord hielden dat de coureurs onderling min of meer met elkaar hebben afgesproken. Carlos Sainz en Valtteri Bottas moesten zich daarvoor na afloop ook nog melden bij de stewards, maar omdat de oorzaak van het incident niet volledig in hun schoenen geschoven kon worden bleven beide coureurs in tegenstelling tot Vettel onbestraft.

Alonso roept FIA op om in te grijpen

Ondanks zijn frustraties liet Alonso na afloop weten dat hij Vettel niets verwijt. Wel riep hij de FIA op om actie te ondernemen: “We moeten hulp krijgen van buitenaf, en de enige partij die ons van buitenaf kan helpen is de FIA”, antwoordde Alonso toen hij door Motorsport.com werd gevraagd of strenger straffen de enige oplossing is om te voorkomen dat dergelijke incidenten blijven gebeuren. “De teams zitten met de prestatie van de banden, de accu en alles wat er nog bij komt kijken op het gebied van de competitie. Maar op veiligheidsgebied en op het vlak van de reglementen kunnen we niet alles aan de teams overlaten. Zij denken namelijk alleen maar aan de competitie. Misschien hebben we hulp nodig van de FIA.”

Onder de coureurs bestaat er een soort herenakkoord dat er vlak voor een vliegende ronde niet meer voorgedrongen mag worden in de rij met auto’s. In Oostenrijk kwam daar nog eens een schriftelijke waarschuwing van wedstrijdleider Michael Masi bovenop dat coureurs in de bochten 9 en 10 niet onnodig vaart mochten minderen om een gaatje te laten vallen.

Minimale rondetijd

“Als er staat geschreven dat je het niet mag doen en je doet het toch, dan krijg je een straf. Dat maakt het voor iedereen duidelijk”, juicht Alonso het ingrijpen van Masi toe. “Dat helpt al. Daarnaast moet er misschien een soort systeem komen. Ik weet dat we in Baku een minimale rondetijd hebben ingevoerd voor de outlaps. In feite komt het er dan op neer dat je aan je vliegende ronde begint in de volgorde hoe je ook de pits uitgereden bent, omdat we ons allemaal dienen te houden aan de voorgeschreven tijd. Er zijn dan geen trucjes meer om iemand in te halen tijdens de outlap of wat dan ook, omdat je je dan aan bepaalde tijd moet houden. Misschien is dat iets wat ons kan helpen.”

Daniel Ricciardo was van mening dat de problemen op de Red Bull Ring deels worden veroorzaakt door het feit dat de baan in Spielberg zo’n kort rondje is, maar de Australiër zag ook coureurs voordringen: “Er waren er wel een paar die rond bocht 9 inhaalden en daardoor een betere plek op de baan kregen. Dat zou je eigenlijk niet moeten doen omdat er op dat moment een soort code is onder de coureurs. Ik geloof dat Perez zich er niet helemaal aan hield en ik denk dat George [Russell] ook een beetje cheeky was. Hij ging misschien wel net iets te ver.”

Mazepin hekelt dubbele standaard

Haas-coureur Nikita Mazepin verbaasde zich vooral over het feit dat bepaalde rijders nauwelijks worden aangesproken op het voordringen, terwijl hij tijdens de seizoensopener in Bahrein juist de volle laag kreeg toen hij zich niet hield aan het herenakkoord. “Ik was een gemakkelijk doelwit na de kwalificatie in Bahrein. Iedereen maakte daar nogal wat van”, aldus de Russische debutant. “Maar in de Formule 1 wordt er echt gemeten met twee maten. Als je een grote naam bent met tal van titels achter je naam, worden je acties veel minder bekritiseerd.”

“Ik weet niet zeker wat er gebeurd is in de kwalificatie omdat ik het niet heb gezien, maar het is vrijdag nog besproken tijdens de drivers’ briefing. De wedstrijdleider heeft gezegd dat je in bocht 8 je plekje moet zoeken en je in bochten 9 en 10 niet meer van je gas mag gaan. Wat er gebeurd is in Q2 is exact het tegenovergestelde. Het kan iedereen overkomen. Als voor iedereen dezelfde regels gelden zal het er ook leuker op worden.”