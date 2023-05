Nyck de Vries heeft dit jaar nog niet echt weten te overtuigen bij AlphaTauri. In Bahrein en Saudi-Arabië kwam hij als veertiende aan de finish, in Australië werd hij als vijftiende geklasseerd nadat hij bij de laatste herstart uit de race was gekegeld door mede-rookie Logan Sargeant, in Azerbeidzjan crashte hij uit de Grand Prix na veertiende te zijn geworden in de sprintrace en afgelopen weekend in Miami werd hij slechts achttiende, na bij de start tegen Lando Norris aan te zijn gereden. Teamgenoot Yuki Tsunoda heeft ondertussen juist een zeer sterke seizoensstart achter de rug. De Japanner is zijn Nederlandse collega over het algemeen de baas in de kwalificatie en scoorde dit jaar al twee keer punten: in Australië en Azerbeidzjan eindigde hij als tiende.

Tegenvallende resultaten vormen in een competitieve omgeving als de Formule 1 al snel een voedingsbodem voor geruchten. En dat is in het geval van De Vries niet anders. In eerste instantie werd gefluisterd dat Red Bull-junior Liam Lawson weleens het zitje van de voormalig Formule E-kampioen kon overnemen, wanneer prestaties zouden uitblijven. De 21-jarige Nieuw-Zeelander werd vorig jaar derde in het Formule 2-kampioenschap en doet het momenteel uitstekend in de Japanse Super Formula, waar hij meteen zijn eerste race wist te winnen.

Het lijkt erop dat Lawson, die vorig jaar al een drietal vrije trainingen afwerkte in de Formule 1, echter nog langer moet wachten op zijn racedebuut in de koningsklasse, als Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko daadwerkelijk besluit om De Vries voortijdig uit het stoeltje te halen. Motorsport.com heeft namelijk vernomen dat Daniel Ricciardo, die dit jaar reservecoureur is van Red Bull, op pole-position staat om De Vries te vervangen, als het zover zou komen.

De Australiër bracht onlangs een bezoek aan de fabriek van AlphaTauri om een zitje te passen voor de AT04. Hoewel dit puur te maken had met zijn rol als derde rijder van het team, hebben bronnen aan Motorsport.com laten weten dat Ricciardo de plek van De Vries wel degelijk zou kunnen innemen als er geen verbetering optreedt bij de Nederlander. Volgens geruchten zou Ricciardo al vanaf de volgende race in Imola kunnen instappen, maar volgens onze informatie zou Marko De Vries nog zeker tot en met de Grand Prix van Spanje, die in het eerste weekend van juni plaatsvindt, de tijd gunnen om zijn draai te vinden.

De keuze voor Ricciardo in het geval van een eventuele rijderswissel zou om meerdere redenen hout snijden. Ten eerste zou de achtvoudig Grand Prix-winnaar met zijn ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de AT04, waarvan het team vooraf beduidend meer had verwacht. Daarnaast zou het Red Bull de kans geven om Ricciardo te evalueren voor een eventuele terugkeer naar het team uit Milton Keynes, mocht daar in de toekomst om wat voor reden dan ook - Sergio Perez heeft nog een contract tot en met 2024, terwijl Max Verstappen tot en met 2028 is vastgelegd - een plek beschikbaar komen.

Video: Nyck de Vries over zijn achttiende plaats in de Grand Prix van Miami