Na flink wat Formule 1-seizoenen staat Daniel Ricciardo in 2023 aan de zijlijn. De Australiër nam eind vorig jaar door tegenvallende prestaties afscheid van McLaren. Al vrij snel werd duidelijk dat Red Bull Racing de altijd goedlachse coureur graag wilde terughalen voor onder meer ontwikkelingswerk in de simulator. Ricciardo doet dat en is inmiddels ook al een paar keer gespot in de F1-paddock. In juli is het dan weer tijd voor het echte werk. The Honey Badger stapt kort na de Grand Prix op Silverstone voor het eerst in de echte RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez.

"Ik heb natuurlijk veel in de simulator gezeten, maar in juli ga ik in de RB19 rijden", bevestigt Ricciardo tegenover ESPN. "Dat is na de Grand Prix in Silverstone. Ik zal daar een Pirelli-test uitvoeren. Er is ook een mogelijkheid dat ik in september, na Monza, weer mag instappen. Over een paar maanden ga ik in ieder geval weer meemaken hoe het voelt. Ik kijk ernaar uit om een snelle auto te besturen, maar het is waarschijnlijk ook een bolide die me wel bekend voorkomt. Dat is wel het geval in de simulator. Ik heb voornamelijk zin om weer te gaan rijden en het team, waar ik veel succes mee heb geboekt, eraan te herinneren dat ik nog steeds snel ben."

De 33-jarige coureur maakte er de afgelopen tijd geen geheim van dat hij in 2024 weer terug wil keren in F1, maar momenteel zit hij op zijn plek bij Red Bull. "Ik ben onwijs blij dat ik in deze positie zit", gaat hij verder. "Betekent dit dat ik dit nog twee of drie jaar ga doen? Waarschijnlijk niet, maar ik weet wel zeker dat dit jaar wel goed voor me is. Ik wil volgend jaar weer op de grid staan. Naar mijn mening is er nog wat unfinished business. Ik probeer op de radar te blijven en voorbereid te zijn. Tegelijkertijd probeer ik nu wat zaken af te vinken die ik niet kan doen als ik wel weer een F1-kans krijg en bijvoorbeeld weer vijf jaar mag gaan racen."

In september rijdt Ricciardo ook met een oudere Red Bull over de Nordschleife.