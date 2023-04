Daniel Ricciardo met Formule 1-auto naar de Nordschleife

De Formule 1 keert terug naar de Nordschleife. Er komt geen Grand Prix, wel worden er komende september demonstraties gehouden op de iconische baan. De eerste bevestigde coureur is niemand minder dan Red Bull-reservecoureur Daniel Ricciardo. Hij scheurt als onderdeel van de 12 uur van de Nürburgring met een F1-auto over het bijna 21 kilometer lange asfaltlint. De Australiër keerde begin dit jaar terug bij Red Bull Racing, nadat zijn avontuur bij McLaren op niets uitliep. Als onderdeel van zijn werkzaamheden verzorgt hij onder meer dit soort demonstraties.

De laatste keer dat een F1-auto over door de Groene Hel knalde was in 2013. Toen stapte Michael Schumacher in een Mercedes tijdens een 24 uursrace. In 2007 was het landgenoot Nick Heidfeld die met de BMW-Sauber F1.06 een demo verzorgde. Op de Nordschleife werd vanaf 1931 de Grand Prix van Duitsland georganiseerd. Op een paar uitzonderingen na vond tot en met 1976 elk jaar de race daar plaats, maar al voor het ernstige ongeval van Niki Lauda was al duidelijk dat uit veiligheidsoverwegingen de GP naar Hockenheim zou verhuizen.

In latere jaren reed F1 alleen op de flink kortere Nürburgring, met de Grand Prix van 2007 misschien wel als een van de meeste bizarre races aldaar. Na 2013 duurde het even voordat de baan weer zou terugkeren op het menu. Door corona verscheen het circuit onder de naam Grand Prix van de Eifel in 2020 weer op de kalender. Ricciardo behaalde in die race zijn eerste podium bij Renault door als derde over de meet te komen.