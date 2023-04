Hoe het precies met Michael Schumacher gaat, is inmiddels al enige jaren onduidelijk. De zevenvoudig Formule 1-kampioen had eind 2013 een tragisch ongeval tijdens het skiën, waardoor hij in coma raakte en ernstig hersenletsel opliep. Hoewel de familie van de inmiddels 54-jarige Duitser in het eerste jaar nog zo nu en dan een update naar buiten bracht over zijn gezondheid - en zodoende half 2014 bekendmaakte dat hij niet langer in coma lag - heeft men sindsdien niets meer gecommuniceerd over zijn toestand.

De verrassing was dan ook groot toen Die Aktuelle afgelopen weekend groots uitpakte met een exclusief interview met Schumacher. Op de cover van het blad plaatste het magazine de tekst "wereldsensatie, het eerste interview" en een grote foto van de voormalig coureur van onder meer Ferrari en Mercedes, terwijl beloofd werd dat er geen magere en vage halve zinnen van vrienden in het artikel zouden staan, maar antwoorden van de hoofdrolspeler zelf. Na de publicatie van het artikel bleek het inderdaad te mooi om waar te zijn, want Die Aktuelle maakte vervolgens bekend dat het hele interview gegenereerd was door kunstmatige intelligentie (AI) te gebruiken.

De werkwijze van het tijdschrift is verkeerd gevallen bij de familie van Schumacher. Tegenover ESPN heeft een woordvoerder van de familie bevestigd dat Die Aktuelle voor de rechter wordt gesleept voor het plaatsen van het interview. Het blad en de familie hebben echter al een historie. Zo plaatste het magazine in 2014 een foto van Schumacher en zijn vrouw Corinna op de cover met de tekst 'ontwaakt', terwijl het artikel uitsluitend ging over mensen die in het verleden uit een coma ontwaakt waren. Een jaar later won Die Aktuelle een rechtszaak tegen de familie Schumacher. Destijds ging het om een cover waarop gemeld werd dat er een "nieuwe liefde" in het leven van Corinna was gekomen, terwijl het betreffende artikel over dochter Gina ging.

Sinds het ski-ongeluk is de familie van Schumacher terughoudend geweest met het delen van informatie over zijn gezondheid. In de Netflix-documentaire Schumacher legde Corinna Schumacher uit waarom dat het geval is. "'Privé is privé', zei Michael altijd. Het is heel belangrijk dat hij zoveel mogelijk kan blijven genieten van zijn privéleven. Michael heeft ons altijd beschermd en nu beschermen wij Michael", zei ze daar destijds over.