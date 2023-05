Ferrari nam vorige week een nieuwe vloer en aangepakte achterwielophanging mee naar Miami, om de SF-23 'vriendelijker' te maken voor de coureurs. Charles Leclerc parkeerde de auto echter zowel tijdens de trainingen als in de slotfase van de kwalificatie in de baanafzetting, alvorens hij en teamgenoot Carlos Sainz zich tijdens de race niet gelukkig toonden met het pakket. Het tweetal stelde dat het niet flexibel is en het daarom halverwege de race niet mogelijk is om van strategie te wisselen. Leclerc eindigde waar hij de race begon: op de zevende plek. Zijn Spaanse teamgenoot finishte als vijfde. Beide heren zeiden op vrijdag wel dat de auto minder 'piekerig' is. Ferrari laat weten dat het voorspelbaarder maken van de auto nog steeds hoog op het lijstje staat.

Jock Clear leidde afgelopen weekend namens Ferrari een technische presentatie voor de media en deed daarbij uit de doeken dat het temperament van de SF-23 zijn oorsprong vindt in zowel de afstelling als de aerodynamische eigenschappen van de auto. "Het is altijd een combinatie van beide", zegt hij. "Met het nieuwe pakket hadden we een tijdje nodig om een goede set-up te vinden. De vloer draagt eraan bij dat de auto in een betere window komt. De coureurs meldden eerder dat deze te piekerig was. Dat heeft de voornaamste focus op dit moment: de auto wat vriendelijker maken, zodat de coureurs meer vertrouwen krijgen."

Ferrari komt in Imola en Spanje met nog meer updates. In Saudi-Arabië introduceerde het team al een vernieuwde voorvleugel en vloer. Door het grondeffect is het extra belangrijk geworden om aandacht te schenken aan hoe de vloer samenwerkt met de achtervleugel en achterbanden. En dit is alleen nog maar meer geworden door de verhoging van de vloerranden met 15 millimeter. Deze maatregel voerde de FIA eerder in om porpoising een halt toe te roepen.

"De hoogte van de vloer is van grote invloed op de downforce", aldus Clear. "Je genereert zoveel downforce op de vloer en achtervleugel, maar ze zijn wel met elkaar verbonden. De meesten zijn hier dus mee bezig. Het gaat om de sectie net voor het achterwiel, waar je de luchtstroming regelt die ofwel buiten het wiel gaat ofwel binnen het wiel en dus in de diffuser gaat. De veranderingen zijn vrij subtiel, maar in aerodynamische termen heel krachtig. Ze zijn een antwoord op de feedback van de coureurs in de eerste vier races. Je kunt de luchtstroom iets verplaatsen, zodat de balans op middelmatige, hoge en lage snelheid consistenter is, net als bij het remmen en het in- en uitgaan van de bochten. Op al die gebieden van de vloer proberen we de boel vriendelijker te maken, zodat de bolide voorspelbaarder wordt voor de coureur."

