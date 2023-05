Palmer: 'Do-or-die' Leclerc moet zijn verwachtingen bijstellen

Waar Charles Leclerc en Ferrari vorig jaar in de eerste seizoenshelft nog echte titelkandidaten leken, is daar dit jaar totaal geen sprake van. Hij heeft in de eerste vijf races van het seizoen 34 punten gescoord, waar hij er vorig jaar in dezelfde periode 104 had. In Baku schitterde hij nog door twee keer de snelste tijd te noteren in de kwalificaties, maar het waren vooral de fouten in Australië en Miami die hem duur kwamen te staan. Ook oud-Formule 1-coureur Jolyon Palmer merkt dat Leclerc te veel probeert.

"Het is het aantal incidenten dat de wenkbrauwen doet fronsen", schrijft Palmer in zijn column voor de officiële website van de Formule 1. "Ik denk dat hij over één ronde nog steeds de snelste van het veld is, dat heeft hij met zijn briljante dubbele pole in Baku wel laten zien. Maar toch eindigt het te vaak in tranen voor de Monegask, die zijn reputatie als 'winnen of niks'-coureur de afgelopen weken alleen maar versterkt heeft."

Dat begon volgens Palmer al in de tweede vrije training, waarin Leclerc zijn Ferrari SF-23 in de Tecpro-muur zette na een moment van overstuur. "Het voelt altijd een beetje onnodig om een coureur tijdens een long run te zien crashen in een vrije training", stelt Palmer. "Deze runs zijn bedoeld om een gevoel voor de banden te krijgen, om de beperkingen voor de Grand Prix te vinden, terwijl het de coureurs ook de kans geeft om bekend te raken met de volle tank en wat tips en trucs uit te werken die ze vanuit de cockpit kunnen toepassen tijdens de racedag. Er is niet echt een noodzaak om naar die laatste tiende van een seconde te zoeken, aangezien er een simulatierun voor de kwalificatie is. Het is dus altijd frustrerend om de dag met aanzienlijke schade af te sluiten."

Ook in de kwalificatie ging het allesbehalve perfect voor Leclerc. Hij wist een plek in Q3 te bemachtigen, maar maakte in zijn eerste run een fout waardoor hij slechts de zevende tijd in handen had. Het moest dus van die laatste run komen, maar ook toen ging het fout. Hij knalde net als op vrijdag in bocht 7 de Tecpro-muur in en tekende voor een vroegtijdig einde van de kwalificatie. 'Onacceptabel', bestempelde Leclerc zijn eigen crash. "In de kwalificatie zagen we de do-or-die Leclerc die we gewend zijn", oordeelt Palmer. "Zijn tempo was gedurende het weekend redelijk gelijk aan dat van teamgenoot Carlos Sainz en beide Ferrari's leken te strijden voor een plaats in de top-drie." Fractie van de fouten Volgens Palmer probeerde Leclerc in die laatste run te veel tijd te vinden die niet in de auto aanwezig was. "Ferrari deed het juiste door hem vroeg de baan op te sturen voor de tweede run, zodat hij vrije lucht zou hebben voor de laatste push. Maar Charles maakte zich schuldig aan het overdriven van de auto, hij zocht tijd die er niet was. Hij zat al marginaal boven zijn vorige rondetijd toen hij bij bocht 6 kwam, en smeet de auto over de kerbstones, wanhopig proberend om het verschil te maken."

"Voor zo'n getalenteerde coureur mag je wel zeggen dat hij veel fouten maakt", vervolgt Palmer. "We hebben het tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari in 2019 al gezien. Hij crashte onnodig in Baku in Q2, terwijl de pole voor het grijpen lag. Hij vermaande zichzelf met het beruchte 'I am stupid'-radiobericht aan zijn team."

Na de Grand Prix van Miami beklaagde Leclerc zich over de SF-23. Hij gaf aan dat deze 'inconsistent' was en dat deze een stuk gevoeliger is voor de wind dan de bolide van vorig jaar. Dat maakt het volgens hem moeilijk om constant te presteren, maar Palmer wijst toch ook naar de coureur in de cockpit als oorzaak van de problemen. "Er moeten ook vraagtekens worden gezet bij zijn rijgedrag. Die auto is niet zo snel als de Red Bull, dus zoekt hij niet gewoon naar rondetijd die er gewoonweg niet is? Het lijkt er voor mij op dat hij zijn verwachtingen een klein beetje moet bijstellen."

Ondanks al die fouten heeft Palmer Leclerc hoog zitten. "Ik plaats Leclerc nog steeds in de mix met Verstappen en Hamilton als de beste coureurs in het veld. Maar wat die twee kampioenen onderscheidt, is hun consistentie. Misschien hebben ze niet het laatste beetje snelheid dat Leclerc heeft, maar ze maken ook maar een fractie van de fouten, en als het erop aankomt om een serieuze gooi naar het kampioenschap te doen, is dat wat telt."

Video: De crash van Charles Leclerc in Q3 in Miami