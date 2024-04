Max Verstappen heeft in 2024 voor het eerst de Grand Prix van China gewonnen. Het Shanghai International Circuit ontbrak mede door de coronapandemie nog op zijn erelijst, maar tijdens het voorbije sprintweekend bleek Verstappen ongenaakbaar. Met de triomftocht heeft de Limburger maar liefst de helft van alle races sinds het vorige F1-bezoek aan China in 2019 gewonnen: 53 van de 106. Het zegt veel over de huidige dominantie, ook al omdat 2019 en 2020 nog geen topjaren waren voor Red Bull. Christian Horner heeft de huidige overmacht van Verstappen 'bijna bovenmenselijk' genoemd en ging tijdens zijn mediasessie ook in op de aanhoudende flirts van Toto Wolff met Verstappen. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de boordradio's van Lewis Hamilton, woede bij Daniel Ricciardo en de acties van Lance Stroll en Kevin Magnussen. Natuurlijk ook alle aandacht voor Lando Norris: van de manier waarop hij zichzelf wist te verrassen in China tot Marko die met een flinke knipoog met Norris' vader sprak over een toekomstig Red Bull-zitje.

