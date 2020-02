Abiteboul: 'Dynamiek bij komst Ocon positiever dan bij Ricciardo'

Esteban Ocon zal komend seizoen vedette Nico Hülkenberg vervangen bij Renault. Na tien jaar is er geen plek meer in de F1 voor de coureur uit Emmerich. Ocon daarentegen keert terug na een jaar min of meer aan de zijlijn te hebben gestaan als simulatorcoureur bij Mercedes. De Fransman begon zijn F1-carrière bij Renault. "Het is een andere dynamiek", vertelt Abiteboul aan Motorsport.com. "Hij zal ons een andere kant op pushen, een nieuwe energie brengen, nieuwe agressiviteit en naar mijn mening een heel positieve sfeer. Hij heeft nu ook andere ervaringen opgedaan doordat hij heeft gewerkt met Mercedes. Dat is allemaal goed en we kunnen veel met de coureurs, maar uiteindelijk is hetgeen dat beter moet de racewagen zelf."

Abiteboul meent dat de komst van Ocon in bepaalde opzichten contrasterend is met de komst van Daniel Ricciardo vanuit Red Bull. Laatstgenoemde ging van een raceteam waarmee hij in staat was om Grands Prix te winnen naar een team uit het middenveld, wat in essentie een stap terug was. In het geval van Ocon, die nooit bij een topteam heeft gereden, gebeurt juist het tegenovergestelde nadat zijn geduld een jaar lang op de proef is gesteld. "Ik denk dat het iets anders is, hij zit nog in een opbouwende fase. Dat hij weer kan racen is goed nieuws en hopelijk heeft hij dit jaar een betere wagen dan waar hij voor het laatst in reed. Het is een positieve dynamiek voor ons, terwijl veel mensen onze slechte seizoen afgelopen jaar linken aan de keuze voor Daniel, als een negatieve dynamiek. Ik zie meer positieve dingen uit Esteban komen. Het is niet zo dat Daniel negatief was, want ik heb veel bewondering voor hoe Daniel het team heeft gepusht. Hij legde vanwege de hoge verwachtingen die hij creëerde in de media veel druk op het team. Dat is wat we wilden, maar in feite waren de verwachtingen ver boven wat wij konden beloven. Dat leidde tot een reactie vanuit het team toen we zagen dat we niet op het benodigde niveau zaten", aldus Abiteboul.

Met medewerking van Adam Cooper