Red Bull van Verstappen gespot in Zandvoort

Zandvoort zal in mei dit jaar centraal staan wat betreft de Formule 1, want het Nederlandse circuit in de duinen keert na 35 jaar weer terug op de kalender. Kaarten voor de Grand Prix waren binnen korte tijd uitverkocht en met Max Verstappen in de gelederen heeft Nederland een coureur die mee kan doen om de overwinning.

De Nederlander, die zijn contract met Red Bull onlangs heeft verlengd tot en met 2023, rijdt sinds 2015 in de F1, waarvan de laatste drieënhalf jaar voor het Oostenrijkse topteam. Een van de Red Bulls waarin hij reed, was dinsdag kort te zien in Zandvoort, meldt NH Nieuws. Café-eigenaar en Verstappen-fan Marcel Busscher reed er na een tip snel heen om de wagen te aanschouwen. De bolide was in Zandvoort vanwege een fotoshoot van de hoofdsponsor, waarover donderdag meer bekend moet worden gemaakt.

"Ik was getipt moet ik heel eerlijk zeggen. De geruchten gaan natuurlijk snel als er hier zoiets moois aan de boulevard staat, dan zijn we er als de kippen bij", aldus Busscher, die er zeker van is dat het om een authentiek model gaat, tegenover de regionale omroep. "Het begint toch echt te leven hè? Ik hoop dat hij nog een keer naar het dorp komt, dat zou geweldig zijn."