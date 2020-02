Netflix maakt lanceerdatum seizoen 2 Drive to Survive bekend

De volgens Formule 1-fans veel te lange winterstop wordt met dank aan Netflix iets draaglijker. Net als vorig jaar wordt Drive to Survive kort voor de Grand Prix van Australië gelanceerd op de streamingdienst: op 28 februari.

Er is nog bar weinig bekend over het tweede seizoen, maar duidelijk is wel dat ook de topteams Ferrari en Mercedes meedoen. Ferrari-CEO Louis Camilleri erkende na het zien van het eerste seizoen dat de serie toch wel van meerwaarde is voor de Formule 1. De Scuderia verleende de filmploeg van Netflix toestemming om een raceweekend mee te kijken.

Tijdens de Grand Prix van Duitsland mocht de filmploeg ook meekijken bij Mercedes, dat op het circuit van Hockenheim haar 125-jarig jubileum vierde. De race draaide echter uit tot een grote deceptie voor de Zilverpijlen met de totaal mislukte pitstop van Lewis Hamilton. Renault gunde de productieploeg tijdens de Franse Grand Prix een kijkje achter de schermen.