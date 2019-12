Ferrari-CEO vindt Netflix-serie Drive to Survive "een slimme zet"

Ferrari lag onder leiding van de in juli overleden president Sergio Marchionne vaak overhoop met Liberty Media wat betreft de toekomstplannen voor de Formule 1. Sinds Camilleri de prominente rol vertolkt zitten de twee partijen meer op een lijn. De Italiaanse CEO vindt bijvoorbeeld dat de docuserie Drive to Survive fans inzicht heeft gegeven in de sport op een manier die er voorheen niet was. "De mensen van Liberty, als Amerikaans bedrijf, hopen sinds hun overname op medewerking en in dat opzicht hebben ze goed werk geleverd. De leercurve was steil, maar ze komen er wel. Ze hebben wijze beslissingen genomen. Netflix is daar een goed voorbeeld van. Er waren veel mensen die nul interesse hadden in de F1, maar door de docu toch geïnteresseerd zijn geraakt. Dat is een slimme zet."

Het menselijke aspect van de sport verdwijnt langzaam, concludeert Camilleri. Hij betreurt deze ontwikkeling en hecht er veel waarde aan dat het met jongere generaties, die op zoek zijn naar meer menselijke connecties, terugkeert. "Ik weet niet hoeveel Liberty commercieel gezien eruit heeft gehaald, maar vanuit een menselijk oogpunt is het belangrijk. Dertig jaar geleden was het menselijke element veel prominenter in de F1, nu wordt het met elk jaar minder. Ik hoop dat het terugkeert door de budgetlimieten en de nieuwe technische reglementen. De jongere generaties willen authenticiteit en menselijke connecties", aldus de CEO.

Ferrari weerde net als Mercedes de camera's voor het eerste seizoen van Netflix, maar na het overweldigende succes van de documentairereeks hadden beide teams toch besloten om de filmploeg dit jaar wel toegang te geven tijdens de raceweekenden. Alle tien de F1-teams zullen daardoor in het tweede seizoen volop te zien zijn, dat volgend jaar op Netflix gelanceerd wordt. Een exacte datum ontbreekt nog, maar hoogstwaarschijnlijk zal het net als S1 vlak voor aanvang van het eerstvolgende kampioenschap te zien zijn.