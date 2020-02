Taffin: "Motor van Renault ligt voor op die van Honda"

Volgens Taffin is er qua motorontwikkeling een spannende strijd gaande nu de concurrenten van Mercedes een inhaalslag hebben gemaakt. "We zien een nauw gevecht ontstaan met Mercedes en Ferrari wat betreft motorvermogen. Mercedes ligt ietsje achter op ons, Ferrari iets voor. Honda komt ook tekort. Maar we praten vandaag de dag niet langer over verschillen van 50 kilowatt. Het gaat tussen Ferrari, Mercedes en wij over 5 tot 10 kilowatt. Honda ligt misschien zo'n 15 tot 20 kW achter", vertelde hij aan Auto Motor und Sport.

Volgens de technisch directeur van Renaults motorafdeling maakte het fabrieksteam op dit vlak net zo'n grote sprong mee als in 2015-2016. Wat heeft het ontdekt? "De efficiëntie van de interne verbrandingskamer. Het klinkt heel simpel, maar het is echt waar. We hebben 110 kilogram brandstof beschikbaar voor de race. Hoe efficiënter je dat verbrandt, hoe beter je bent. Het heeft vooral invloed op de motor en turbo, de efficiëntie van het ERS-systeem is al erg hoog, dus daar was de verbetering marginaal. We houden ons meer bezig met zaken als de installatie, koeling, het gewicht en de coördinatie van de motor."

In 2018 leverde Renault nog aan Red Bull, het jaar erop is McLaren klantenteam geworden. Het team uit Woking werd afgelopen seizoen direct vierde na een paar minder goede jaren. "Het voordeel van een klantenteam is dat je meer ervaring hebt over hoe lang een motor mee gaat. Je hebt vier wagens die kilometers maken, dus vier keer de kans om problemen te identificeren. We winnen er qua ontwikkeling verder niets mee. We ontwikkelen een krachtbron die in onze auto moet passen. Het is niet mogelijk om twee ontwikkelingen tegelijkertijd te hebben."

Die ontwikkelingen verliepen vorig jaar niet bepaald vlekkeloos. In Bahrein ging het al mis met een dubbele DNF, toen Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg aan het eind van de Grand Prix op exact hetzelfde moment uitvielen. Taffin vertelt daarover: "Het heeft ons gehinderd een betere motor te bouwen. De laatste specificatie die we in Monza hadden, zou worden goedgekeurd toen dit gebeurde. Als er een drijfstang afbreekt, moet je alle middelen inzetten om dit probleem op te lossen. Het heeft de productie van de C-Spec vertraagd. Dat is het verschil tussen de F1 en de rest van de wereld: we zijn niet slimmer, maar wel sneller. Tijd is onze grootste vijand. Aan de andere kant: we kwamen tijdens onze foutenanalyse achter dingen die ons vervolgens verder hebben geholpen met de motor."