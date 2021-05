Red Bull timmert aardig aan de weg met het eigen motorenproject, dat de Honda-motor vanaf 2022 in eigen beheer moet nemen en voor 2025 een eigen krachtbron moet bouwen. Het energiedrankenmerk richt momenteel drie loodsen in te Milton Keynes en shopt flink bij Mercedes. Zo is Ben Hogdkinson aangetrokken als technisch directeur en zijn er in het kielzog van hem al vijf Mercedes-werknemers gevolgd. Toch staan die namen niet centraal in de geruchtenmolen. Daarin zijn de pijlen al maanden gericht op Andy Cowell, de voormalig F1-motorenbaas van Mercedes en een belangrijk brein achter de dominantie van de voorbije jaren.

Donderdagochtend kwamen er berichten naar buiten dat Cowell zou hebben getekend bij Red Bull Powertrains. Niets van waar, zo liet een woordvoerder van Red Bull weten bij navraag door Motorsport.com. Ook Christian Horner ontkent. "Deze onderwerpen en al het personeel dat zich aansluit bij ons project, leveren erg veel media-aandacht op. Maar ik moet zeggen: ik was erg verbaasd toen ik vanochtend las dat Andy zich bij ons team zou hebben aangesloten. Ik kan zeggen dat het niet het geval is", reageert Horner in de persconferentie voor teambazen.

Toto Wolff zegt evenmin rekening te houden met een overstap, des te meer doordat Cowell meermaals heeft aangegeven liever iets buiten de Formule 1 te doen. "Ik spreek iedere week met Andy over verschillende onderwerpen en ik heb niet het idee dat hij naar Red Bull gaat. In deze sport is al vaker een konijn uit de hoge hoed getoverd, maar bij mijn weten gaat hij niet naar Red Bull." Wolff geeft aan andere signalen te krijgen van Cowell, al houdt hij nog wel vakkundig een slag om de arm. "Het zou voor mij als een enorme verrassing komen, omdat het anders is dan wat we onderling hebben besproken. Tegelijkertijd is er niets om hem tegen te houden en kan hij ieder besluit nemen dat hij graag wil nemen, of dat nou doorgaan is op zijn eigen reis als ondernemer of terugkeren in de Formule 1 in een andere rol."