Carlos Sainz wist donderdag in Monaco beide vrije trainingen af te sluiten op de tweede plek, terwijl teamgenoot Charles Leclerc in de middagsessie zelfs het snelst van iedereen was. Het was daarmee voor het eerst sinds de tweede vrije training voor de Braziliaanse Grand Prix in 2019 dat Ferrari na afloop van een officiële Formule 1-sessie weer eens de bovenste twee plekken in de tijdenlijsten wist te bezetten.

Volgens Sainz is de sterke donderdag opnieuw een teken van de wederopstanding van Ferrari, maar de Spanjaard rekent zich nog niet rijk: “Het scheelt maar heel weinig of we kunnen een echte bedreiging vormen dit weekend", aldus de Madrileen. “Maar ik denk dat we nog even moeten wachten tot de derde vrije training. Er kan hier nogal wat veranderen van donderdag tot zaterdag. Er zijn bijvoorbeeld coureurs die het op donderdag nog wat rustiger aan doen, maar dan op zaterdag – zoals Lewis altijd doet – opeens weer supersnel zijn.”

Desalniettemin ziet Sainz de sterke donderdag als een fraaie opsteker voor het team: “We zullen zien, maar het is fijn om te zien dat we er dichter bij staan, dat we daadwerkelijk voorin meespelen. Dat is bemoedigend voor het team. Daarnaast is het ook positief dat de auto in de bochten helemaal niet zo verkeerd ligt.”

Sainz moest even wennen aan Ferrari

Sainz heeft een prima staat van dienst in Monaco, waar hij in zijn vijf eerdere deelnames telkens punten wist te scoren. Tijdens zijn eerste Monaco-meters in een Ferrari was het echter wel even wennen: ‘Ik was gewend aan een andere auto hier, de vorige keer dat ik hier reed was het met een auto met een heel andere balans. De balans die Ferrari hier probeert te vinden is anders, dus ik moest me wel even aanpassen. Ik moest mijn referentiepunten terugkrijgen, mijn rijstijl aanpassen en het vertrouwen weer opbouwen. Het belangrijkste was echter dat ik mijzelf elke keer bij de eerste drie posities zag staan toen ik over start/finish reed.”