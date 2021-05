Het contract van de Fransman bij Alpine/Renault loopt aan het eind van dit seizoen af. De naam van de 24-jarige coureur werd ook in verband gebracht met Mercedes, het team waar Ocon eerder onder contract stond. Toto Wolff gaf recent echter aan dat Alpine eerst aan zet was om een beslissing te nemen over de toekomst van Ocon. Het team maakt daar bij monde van CEO Laurent Rossi gretig gebruik van en alles wijst erop dat beide partijen in de toekomst verder gaan.

“Dat overwegen we”, zei Rossi op de vraag van Motorsport.com of Alpine bezig was met het vastleggen van Ocon. “Esteban doet alles om ervoor te zorgen dat ik overweeg hem bij dit team te houden. Ik zou het mis hebben als ik daar niet mee bezig was. Op dit moment hebben we gesprekken met zijn management, Mercedes. Esteban is een geweldige coureur, ik ben blij met dit probleem. Het is niet het ergste probleem.”

Flirt met Gasly?

Ocon scoorde eind vorig jaar zijn eerste podium tijdens de Sakhir GP en heeft zich volgens teambaas Marcin Budkowski “significant verbeterd” in 2021. Mocht Ocon bij Alpine blijven dan gaat het team volgend seizoen door met een ongewijzigd rijderspaar. Fernando Alonso heeft een meerjarige deal getekend voor zijn terugkeer in de Formule 1. Aanvankelijk was ook AlphaTauri-coureur Pierre Gasly in beeld bij Alpine, maar met het vasthouden aan Ocon wijst alles erop dat er niet geflirt wordt met die andere Fransman.

“We zoeken verder niet naar coureurs voor volgend jaar”, zei Rossi nog. “Op dit moment overweeg ik Esteban, zoals we eerder al zeiden, en Fernando blijft ook bij ons. Als we op deze manier door willen gaan, is dat onze keuze. Pierre is natuurlijk een geweldige coureur, maar dat is op dit moment geen overweging.”