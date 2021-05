Wie in Nederland in 2021 naar de Formule 1 wil kijken, is gebonden aan Ziggo. Zij hebben de exclusieve uitzendrechten in handen. Klanten van de aanbieder kunnen gratis naar alle Grands Prix kijken. Wie geen klant is, zal een betaalabonnement moeten afsluiten. Ook in veel landen om ons heen zit de Formule 1 achter de decoder. Je leest regelmatig dat een VPN-verbinding hierbij kan helpen, maar hoe zit dat precies?

Een VPN geeft je toegang tot F1-streams van over de hele wereld

Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat een VPN (Virtual Private Network) precies is. Met een VPN creëer je een veilige verbinding met internet. Al je internetgegevens worden via een versleutelde verbinding verstuurd waardoor je IP-adres en locatie niet zo eenvoudig te traceren zijn. Met een VPN omzeil je zogezegd geo-locatie blokkades. Je kunt met een VPN doen alsof je in een ander land zit - bijvoorbeeld de Verenigde Staten - en zo naar zenders kijken die alleen in dat land ontvangen kunnen worden. Daar komen de voordelen voor het kijken van Formule 1, of sportevenementen in het algemeen, om de hoek kijken. Door je virtuele locatie te veranderen krijg je namelijk toegang tot streams van over de hele wereld, die normaal gesproken geblokkeerd zouden zijn. NordVPN is een VPN-aanbieder die goed wordt beoordeeld door VPNGids.

Vanaf ongeveer 3 euro per maand heb je met NordVPN wereldwijd toegang tot al je favoriete betaalde én gratis F1-streams. Bovendien kan je NordVPN 30 dagen gratis gebruiken door een beroep te doen op de geld-terug-garantie.

Gratis Formule 1-streams

Er zijn Formule 1-streamingdiensten waarbij je vanuit het buitenland een abonnement kunt afsluiten. Met een VPN-verbinding kan je vanuit de hele wereld toegang krijgen tot deze platformen en dus F1 kijken, al zal je het dan wel met buitenlands commentaar moeten doen.

Er zijn wereldwijd enkele zenders die de Formule 1 zonder betaalmuur (dus gratis) nog uitzenden. Dit zijn er in totaal vijf, maar je zit dan wel gebonden aan een commentator die de meeste Nederlanders niet kunnen verstaan. Wie dat niet erg vindt, kan bij onderstaande omroepen terecht (te bereiken met een VPN-verbinding):

LAND OMROEP TAAL STREAM URL Rusland Match TV Russisch https://matchtv.ru/on-air Albanië RTSH Albanees https://tv.rtsh.al/kanalet/rtsh-sport Luxemburg RTL Luxemburgs https://play.rtl.lu/live Brazilië Band Portugees https://www.band.uol.com.br/ao-vivo Zwitserland SRF Zwitserduits http://www.srf.ch/play/tv/live/



VPN ook handig om Ziggo wereldwijd werkend te krijgen

Wie een abonnement op Ziggo heeft, kan via de Ziggo Go-app in heel Europa al naar de F1-uitzendingen kijken. Buiten Europa is een VPN-verbinding handig, want dan kan je de app laten geloven dat je in Nederland zit en zo alsnog naar de Nederlandse uitzending kijken.

De Formule 1 is bijna nergens ter wereld meer via het publieke net te bekijken. De sport heeft lucratieve deals gesloten met uitzendpartijen, die daar op hun beurt ook het maximale aan inkomsten uit willen halen. En dat gaat vaak ten koste van de trouwe fan die op zondagmiddag F1 wil kijken zonder torenhoge kosten te maken.

Sommige streamingdiensten blijven lastig te bereiken

Zelfs als je een VPN hebt, dan heb je bij veel legale zenders nog altijd een abonnement nodig om Formule 1 te kijken. Enkele populaire aanbieders, zoals Sky, zijn ook met een VPN niet te zien. Zij maken namelijk gebruik van regio gebonden abonnementen, waarbij ze via creditcard of andere betaalmethoden checken in welk land je woont. Op deze manier proberen ze te voorkomen dat er vanuit andere landen naar evenementen gekeken kan worden waarvoor betaald moet worden. Zo houden ze de touwtjes stevig in handen.