Red Bull wil vanaf 2025 door met eigen Formule 1-motoren

Het in eigen beheer nemen van de Honda-motoren leek in eerste instantie een tussenoplossing voor Red Bull. Het merk pleitte voor het bevriezen van de motorische doorontwikkeling en leek ver weg te willen blijven van het kopje 'ontwikkelen'. Toch is dat op lange termijn zeker niet uitgesloten. Topadviseur Helmut Marko liet eerder al weten dat Red Bull denkt aan het ontwikkelen van een eigen motor en teambaas Horner zet die woorden nu extra kracht bij. De Brit ziet kansen onder het nog te formuleren motorreglement van 2025.

Red Bull wil open eigen benen staan: "Faciliteiten voor lange termijn"

"Dit moet wel een project voor de langere termijn worden", wijst hij op alle faciliteiten die Red Bull in de eigen loods (nummer acht om precies te zijn) wil neerzetten. "De investeringen zijn significant. We hebben een plan met Honda voor de korte termijn, maar moeten ook meteen in een positie komen om de uitdagingen van een nieuw motorreglement aan te kunnen." Dat betekent dat Red Bull serieus denkt aan het strijden met een eigen creatie onder het nieuwe reglement. "We krijgen dit jaar faciliteiten waarmee we ook in staat moeten zijn om nieuwe motoren te ontwikkelen en te gebruiken. Dat zijn in ieder geval wel de faciliteiten waar we nu flink in investeren", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com.

Dat klinkt enigszins voorbarig, de concrete invulling van het nieuwe motorreglement is nog niet eens bekend. Toch blijft Horner vol vertrouwen. "Waar dat vertrouwen op gebaseerd is? Nou, we krijgen eigen werkplaatsen, testbanken en alle relevante apparatuur." Red Bull brengt dit allemaal op het eigen terrein onder en hoeft de locatie van Honda in Milton Keynes niet eens over te nemen. "Natuurlijk moeten we voor de concrete uitwerking eerst zien hoe het nieuwe motorreglement eruitziet, liever vandaag dan morgen. Maar de eerste signalen vanuit de FIA wijzen erop dat het nog steeds een (gedeeltelijke) verbrandingsmotor wordt, waarschijnlijk eentje die volledig draait op duurzame brandstoffen. Er komt misschien nog iets meer nadruk op elektrische systemen om energie terug te winnen, maar de motor wordt niet volkomen anders. Het zal eerder een evolutie van de huidige motor zijn. Daardoor zijn de faciliteiten die we nu inrichten ook best relevant voor toekomstige motoren."

Wie zit straks aan de knoppen bij motorproject Red Bull?

Die faciliteiten vormen één aspect van het verhaal, maar wie zit er aan de knoppen? Red Bull heeft de benodigde kennis nog niet in huis. Gaat men dit allemaal binnenhalen of simpelweg met een externe partij in zee? "Ik denk niet dat we afhankelijk zijn van andere partijen, we zijn in essentie zelfstandig. Maar als er een interessante partner voorbijkomt, dan moeten we daar natuurlijk over nadenken." In essentie wil Red Bull echter op eigen benen staan. "We nemen een groot deel over van de mensen die nu voor Honda R&D UK werken. Die mensen kennen we al, we werken al met hen samen. Verder zullen we goed naar onze nieuwe bedrijfstak kijken en analyseren welke rollen we in de komende weken of maanden allemaal moeten invullen."

Voor die rollen komen in het geruchtencircuit verschillende namen voorbij. Om te beginnen die van Andy Cowell, het brein achter de superieure F1-motoren van Mercedes. "Hij heeft in de voorbije tien jaar indrukwekkende dingen neergezet, maar volgens mij heeft hij zijn bakens verzet en duidelijk gekozen voor activiteiten buiten de Formule 1." Ook de naam van Mario Illien komt steeds terug als het om de motorische plannen van Red Bull gaat. "Mario en Honda hebben hun eigen relatie, Ilmor is bovendien een bedrijf met een goede staat van dienst. We hebben momenteel geen plannen om de diensten van Ilmor te gebruiken, maar je kunt je voorstellen dat het op enig moment wel interessant kan worden om hun diensten en knowhow te gebruiken - bijvoorbeeld richting het volgende reglement. Maar voorlopig zijn er geen concrete besprekingen gevoerd en hebben ze een exclusief contract met Honda." Wel duidelijk is dat Red Bull er geen gras over laat groeien en de blik achter de schermen al deels op 2025 heeft gericht.

