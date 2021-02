Norris volledig hersteld van corona: “Was een paar weken futloos”

Norris deelde begin januari mee dat hij positief getest was op COVID-19. Na Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton was hij de vierde Formule 1-coureur die het virus had opgelopen. Daarna werd ook van Charles Leclerc en Pierre Gasly bekend dat zij positief waren getest, waardoor de teller inmiddels op zes is komen te staan.

Op een vraag van Motorsport.com wat voor impact het virus op zijn voorbereiding heeft gehad, laat Norris weten: “Gelukkig was het bij mij niet al te ernstig. Ik was een paar dagen mijn smaak- en reukvermogen kwijt en voelde me een paar werken erg vermoeid en futloos. Sindsdien ben ik eigenlijk volledig hersteld. Alles is weer terug bij het oude.”

Norris moest als gevolg van zijn positieve test tien dagen in quarantaine in Dubai, alvorens hij terug mocht reizen naar het Verenigd Koninkrijk. “Het heeft geen al te grote impact op mij gehad, afgezien van het feit dat ik mijn training een beetje moest aanpassen”, zegt Norris verder over de gevolgen die de besmetting had op zijn winter. “Ik mocht niet naar buiten en moest het daarom houden bij een paar eenvoudige oefeningen op mijn kamer, die trouwens geen raam had. Hardlopen en fietsen was er even niet bij. Het bleef beperkt tot wat ik op mijn kamer kon doen. Maar dat was ook alles. Sinds ik weer thuis in Engeland ben, is alles weer zo goed als normaal. Ik fiets, sta op de loopband, werk aan mijn nek en doe al het andere wat je normaal gesproken doet om er weer in te komen. Ik ben verder in orde.”

De Brit hoopt in 2021 verder te bouwen op een sterk tweede jaar in de koningsklasse van de autosport. Norris stond in 2020 voor het eerst op het podium, finishte regelmatig in de punten en werd negende in het kampioenschap. “Ik heb weer een klein beetje meer zelfvertrouwen”, vertelt Norris aan de vooravond van zijn derde seizoen in de Formule 1. “Ik weet nu hoe ik de auto wil hebben en de samenwerking met de engineers verloopt weer iets harmonieuzer. Dat zal uiteindelijk tot een betere performance leiden, van zowel mijzelf als het team.”

Norris testte vorige week met een Formule 3-auto om weer een beetje op snelheid te komen en zal dinsdag met de nieuwe McLaren in actie komen tijdens een filmdag op Silverstone.