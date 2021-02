McLaren MCL35M bevat ‘nieuwe ideeën’ ondanks beperking ontwikkeling

McLaren was maandag het eerste team dat de nieuwe F1-bolide voor het seizoen 2021 presenteerde. In Woking onthulde de renstal de MCL35M, de eerste wagen van de renstal met een Mercedes-motor sinds 2014. Vanzelfsprekend heeft McLaren veel tijd en aandacht besteed aan het inpassen van de nieuwe aandrijflijn. Volgens technisch directeur James Key heeft dat vooral te maken het feit dat de Mercedes-motor qua architectuur en positionering van componenten anders is dan de Renault. “Iedere installatie van de motor is echt anders. Er is niet één oplossing voor hoe deze krachtbronnen worden opgebouwd of voor de afmetingen van de diverse belangrijke componenten die de vormgeving van de auto beïnvloeden”, legde hij uit.

“Dus we moesten proberen het homologatieproces te respecteren door geen dingen te veranderen die niet echt veranderd moesten worden voor de installatie van de motor. Maar door de nodige aanpassingen te doen aan de gehomologeerde onderdelen, konden we het chassis veranderen, iets wat natuurlijk moet veranderen met een nieuwe motor. Het voegde een extra dimensie toe en leidde waarschijnlijk tot een niet geheel optimale aanpak in vergelijking met wat je doet als je geheel vrij bent. Maar ik denk niet dat het echt een groot compromis was.”

Problemen leverde het inpassen van de motor volgens Key echter niet op. “Ik denk dat de installatie van Mercedes zeer netjes is, je kunt zien hoeveel aandacht er is besteed aan de details. In dat opzicht is het dus heel eenvoudig te verpakken en dat heeft ons een aantal pluspunten opgeleverd. Maar werd er op andere vlakken ook wat van ons gevraagd, waar we ons op een andere manier aan hebben moeten aanpassen.”

Forse aerodynamische doorontwikkeling

De belangrijkste verandering aan de MCL35M is dus onderhuids te vinden met een nieuwe krachtbron, maar ook op aerodynamisch vlak heeft McLaren de nodige aanpassingen doorgevoerd. De Britse renstal heeft de vloer aangepast aan de nieuwe reglementen die daarvoor gelden. Daarnaast stelt Key dat het ontwerpteam ook op andere aerodynamische vlakken het een en ander heeft veranderd, met als doelstelling om meer te profiteren van het nieuwe concept voor de neus, dat McLaren in de tweede helft van 2020 introduceerde.

“Er is veel aandacht besteed aan de aerodynamica. Elk nieuw reglement biedt natuurlijk nieuwe mogelijkheden op andere vlakken, dus de auto ziet er wel wat anders uit”, verklaarde Key. “Er zullen wat nieuwe ideeën op de auto zitten. De voorkant van de auto is qua reglementen niet veranderd, maar ook op dit vlak zijn er ontwikkelingen waar we naar kijken. Dat zal het hele seizoen zo blijven. Ik denk dat het naïef zou zijn om te denken dat je je alleen een beetje hoeft aan te passen aan de nieuwe reglementen en daarmee verder kunt gaan. Iedereen gaat zeker pushen, dus we wilden er zeker van zijn dat wij hetzelfde doen.”