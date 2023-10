Horner: “Waren bang dat Leclerc medium zou nemen voor herstart”

De Mexicaanse Grand Prix draaide voor Red Bull Racing uit op een emotionele achtbaan. Enerzijds was er de enorme teleurstelling van de vroege uitvalbeurt van Sergio Perez, die bij de eerste bocht na de start met Charles Leclerc in aanvaring kwam. Anderzijds was er de zestiende Grand Prix-zege van het jaar voor Max Verstappen, die daarmee zijn eigen record voor meeste overwinningen in een seizoen van vorig jaar verbeterde.

“Het was erg jammer om Checo uit de race te verliezen”, trapt teambaas Christian Horner af voor de camera van Viaplay. “Hij had een geweldige start en een goede run naar de eerste bocht, waar hij vervolgens Charles tegenkwam. Ik denk dat we het op een race-incident moeten houden. Drie man die samen een bocht induiken, dat loopt nooit goed af. Checo kneep naar binnen en Charles kon geen kant op, waarna er helaas een botsing volgde en het einde verhaal was voor Checo. De jongens hebben nog hun best gedaan om de auto op te lappen, maar er was gewoon te veel schade.”

Boos op Perez is Horner niet. ”Hij had een raketstart en had zoveel snelheid toen hij bij de eerste bocht aankwam, dat je het hem niet kwalijk kan nemen dat hij een poging deed om de leiding te pakken in zijn thuisrace”, vervolgt hij bij Sky Sports. De Brit vindt het ook niet nodig om een stevig gesprek met Perez te hebben over het moment. ”Hij heeft dertien jaar ervaring in de Formule 1. En hij was bezig aan een geweldig weekend en vocht voor de leiding in zijn thuisrace, voor een uitzinnig publiek. Na zo'n moeilijk moment is het belangrijker om iemand te steunen.”

Verstappen ging bij de start van de derde plek naar de leiding en had de touwtjes daarna strak in handen. Alleen een rode vlag halverwege de race voor een zware crash van Kevin Magnussen zorgde nog even voor wat stress op de pitmuur. “Die neutraliseerde onze race volledig”, aldus Horner bij Viaplay. “Maar het goede op dat moment was dat Charles net als wij naar de harde band wisselde. We waren namelijk even bang dat hij voor de medium compound zou gaan. Vervolgens had Max het weer volledig onder controle.”

P2 in rijderskampioenschap in gevaar

Mercedes bleek in de race opnieuw de voornaamste uitdager van Red Bull. Lewis Hamilton werd tweede op het Autodromo Hermanos Rodriguez en bracht het verschil met Perez in het kampioenschap zo terug naar twintig punten. Daarmee is de door Red Bull felbegeerde tweede plek in het klassement verre van in kannen en kruiken.

Volgens Horner had Mercedes geluk met de rode vlag. “Ze hadden een kleine meevaller, want ze waren erg vroeg naar binnen gegaan voor een eenstopper. Ik denk dat ze uiteindelijk verslagen zouden zijn door de Ferrari’s”, zegt Horner. “Maar het klopt dat ze een goede snelheid hadden en het goed deden qua bandenslijtage, zoals we het hele jaar al van ze zien.” Red Bull zelf zette in op een tweestopper. ”No risk, no fun, zo drukte Dietrich Mateschitz ons altijd op het hart”, licht Horner die keuze toe. ”De compounds die Pirelli meenam naar deze race, waren dit jaar een stap zachter. Vorig jaar was het al vrij op de limiet om een eenstopper te doen en daarom besloten we dit jaar voor een tweestopper te gaan. Als gevolg hiervan moesten we onze positie op de baan op een zeker moment opgeven, maar we waren ervan overtuigd dat we de snelheid hadden om weer terug naar voren te komen en de race op een tweestopper te winnen.”

Video: Verstappen naar de leiding, Perez botst met Leclerc