Verstappen: Perez had meer ruimte kunnen laten, maar begrip voor de poging

Het hooggelegen Autodromo Hermanos Rodriguez is andermaal goed jachtterrein gebleken voor Max Verstappen. De Nederlander trok voor de vijfde keer aan het langste eind in Mexico-Stad en heeft terloops zijn eigen record van meeste overwinningen in één seizoen aangescherpt. Verstappen kwam tweemaal bijzonder goed van zijn plek - waarover in een later artikel meer - en had qua race pace niets te duchten van de mannen echter hem.

Teamgenoot en thuisfavoriet Sergio Perez is het aanmerkelijk minder vergaan. De Mexicaan ging voor alles of niets in de eerste bocht en kreeg het deksel op de neus. Net als Verstappen kwam ook hij zeer goed uit de startblokken en profiteerde hij vervolgens optimaal van de slipstream. Het bracht Perez verrassend snel in de debatten vooraan, al kon hij de verleiding niet weerstaan en hielp hij zijn eigen kansen meteen om zeep. Perez liet nadien weten dat hij geen genoegen met een podium wilde nemen en dat hij enkel voor de winst wilde gaan, aangezien hij de voorbije twee jaar al op het ereschavot had gestaan.

Het valt te bezien of het de handigste mindset is, ook omdat Perez de tweede plek in het coureurskampioenschap nog veilig moet stellen en daar in Mexico juist een goede zaak voor had kunnen doen. Desondanks kan Verstappen nog wel enig begrip opbrengen voor de poging van zijn teammaat. "Ik begrijp hem op zich wel omdat het zijn thuisrace is. Het is voor eigen publiek en dan wil je natuurlijk op het podium staan. Daardoor begrijp ik dat hij aan de buitenkant keek en het probeerde. Als je naar de beelden kijkt, dan had hij natuurlijk meer ruimte kunnen laten. Maar ja, als het lukt, dan zie je er ineens geweldig uit." Zo slaagde Verstappen erin een soortgelijke actie wel tot een succes te maken ten opzichte van beide Mercedes-coureurs in 2021. Dat moment had bovendien nog extra belang doordat het bloedstollende kampioenschap destijds een beslissende fase inging.

Tijdens de openingsronde in de uitgave van 2023 kreeg Verstappen niet helemaal mee hoe het moment zich ontvouwde, aangezien zijn blik vooral op Charles Leclerc was gericht. "Op het moment zelf zag ik niet veel. Ik zag alleen dat er een auto min of meer door de lucht vloog", duidt hij op RB19 van zijn teamgenoot. "Na de race zag ik de beelden en dan kun je er natuurlijk pas iets over zeggen. Op het moment zelf focuste ik me vooral op Charles en kon ik niet zien wat er aan de buitenkant gebeurde. Maar goed, ik denk dat het gewoon het enthousiasme is geweest om in zijn thuisrace in ieder geval te scoren en jammer genoeg voor hem pakte dat niet goed uit."

Video: De actie van Perez, de 51ste zege van Verstappen en de verdere GP van Mexico besproken in een nieuwe F1-update