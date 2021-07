Ricciardo niet in paniek na zwak optreden in vrijdagtrainingen

Daniel Ricciardo was donderdag 1 juli jarig, maar de altijd goedlachse coureur kon zijn team McLaren vrijdag niet trakteren op een succesvolle trainingsdag. De coureur uit Perth maakte – net als vorig weekend – geen al te beste indruk op de Red Bull Ring. Na afloop was hij natuurlijk niet erg tevreden, maar Ricciardo gaf ook aan dat de auto niet slecht aanvoelde. “Ik ben een beetje verrast door het klassement”, aldus de Australiër. “We komen gewoon een beetje tekort, maar er is niets dat niet op zijn plaats voelt in de auto. Ik weet dat er hier niet veel bochten zijn, maar misschien missen we overal een halve tiende, opgeteld kom je dan op een halve seconde of zo, en dat is wat we nodig hebben.”

Geen onoverkomelijke problemen dus, maar wel werk aan de winkel voor de crew van Ricciardo. “Het is waarschijnlijk gewoon wat afstellen vanavond. Ik denk niet dat we het wiel opnieuw moeten uitvinden. Ik denk dat ik met mijn rijgedrag en de gebieden waarop ik [vorige week] tekort kwam, vandaag zeker een goede stap heb gezet. Het is dus gewoon zaak om er morgen [zaterdag] nog eentje te maken, en dan zitten we er goed bij.”

Ricciardo kent een moeilijke start bij zijn nieuwe werkgever McLaren. Waar teamgenoot Lando Norris steevast in de punten rijdt, daar gaat het bij de Australiër wat op en neer. In Frankrijk werd hij zesde en leek het lek boven, maar vorige week in de GP van Stiermarken zat het met een vijftiende plaats weer flink tegen. Inmiddels heeft Ricciardo zijn rijstijl wat aangepast. “Ik probeer nog steeds om de rijstijl die de auto op dit moment bevalt te maximaliseren. Dat is waar ik aan heb geprobeerd te werken. We komen er wel. Ik denk dat er vandaag zeker vooruitgang was, we hebben een paar dingen aan de auto veranderd om me te helpen dat gevoel te krijgen. Dat was positief, dus ik ga niet in paniek raken. Een beetje fine tuning en ik denk dat we dan wel vinden wat we nodig hebben.”