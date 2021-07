Wolff: Contract Hamilton vroeg geregeld door spannende titelstrijd

Voor aanvang van het huidige seizoen was het zitje van de wereldkampioen de laatste positie die nog ingevuld moest worden. Wolff en Hamilton hebben in koor aangegeven geen herhaling van zetten te willen en hebben de daad inmiddels bij het woord gevoegd. Des te meer omdat de tegenstand van Max Verstappen en Red Bull Racing dit jaar aanzienlijk is. Het is volgens Wolff zelfs de voornaamste reden dat de handtekeningen al vroeg zijn gezet. "Wij waarderen de strijd die we dit jaar hebben en juist daardoor wilden we dit contract in een vroeg stadium regelen. Hierdoor hebben we geen afleiding meer van het echte gevecht op het circuit."

Bovendien helpt deze zet achter de schermen ook richting 2022. De ontwikkeling van die nieuwe auto is al in volle gang en het helpt als een team de beoogde kopman daar volledig bij kan betrekken. Ook dat stipt Wolff aan als een belangrijk element, des te meer doordat het technische reglement volledig op de schop gaat met het grondeffect als belangrijkste pijler. "Nu we richting een compleet nieuw tijdperk in de Formule 1 gaan, kunnen we ons geen betere coureur in het team wensen dan Lewis. Zijn prestaties in deze sport spreken voor zich. En ik geloof dat hij met zijn ervaring, snelheid en race craft nu juist op de top van zijn kunnen zit."

Het maakt dat Hamilton volgens Wolff nog lang niet versleten is. "Ik heb altijd gezegd: zolang Lewis het heilige vuur voor de racerij nog voelt branden, kan hij doorgaan zolang hij wil." Die laatste mening is ook Markus Schäfer toegedaan, bestuurslid bij Daimler. "Ook ik ben erg blij dat Lewis in de komende twee jaren voor het Mercedes F1-team blijft racen. De ambitie van Lewis, zijn wil om te winnen en het blijven streven naar verbeteringen spelen een cruciale rol in het team en ons merk. Dat alles heeft ons zo succesvol gemaakt als dat we vandaag de dag zijn. Lewis is niet alleen een fantastische coureur, maar ook een sociaal betrokken mens die iets wil bereiken in deze samenleving. Samen willen we het succes in de toekomst verder uitbouwen."

