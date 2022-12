Leclerc: Vertrouwen in F1-auto's 2022 niet zo groot als voorheen

Nadat de technische reglementen tussen 2017 en 2021 vrijwel stabiel bleven, heeft de Formule 1 voor 2022 grote veranderingen doorgevoerd. Het uiterlijk van de bolides ging grondig op de schop en werd flink versimpeld, terwijl het grondeffect na veertig jaar afwezigheid terugkeerde in de sport. Het grote doel van de nieuwe reglementen? Ervoor zorgen dat de coureurs elkaar makkelijker kunnen volgen en inhalen, wat weer moet leiden tot meer spektakel. In die opzet lijkt F1 heel behoorlijk geslaagd, want de meeste races waren vermakelijk en het aantal inhaalacties steeg volgens bandenleverancier Pirelli met zo'n 30 procent ten opzichte van 2021.

Doordat de auto's zo drastisch anders zijn dan de afgelopen jaren, heeft dat ook behoorlijke gevolgen gehad voor het gevoel dat de coureurs in de auto hebben. Zo merkt Charles Leclerc enkele grote verschillen op tussen de Ferrari waar hij in 2021 mee reed, en het model waarmee hij in 2022 drie GP's won. "Allereerst merk je het hoge gewicht", zegt de Monegask in gesprek met Auto, Motor und Sport. Dat hogere minimumgewicht van 798 kilogram uit zich op diverse manieren. "De auto voelt trager. En als je de achterkant verliest, is het veel lastiger om de auto in het rechte spoor te houden. Het vertrouwen in de auto is daardoor niet zo groot als de voorgaande jaren. Toen de auto's lichter waren, kon je momentjes beter opvangen."

'Wintertest voldoende om te wennen aan veranderingen'

Een ander gevolg van het hogere gewicht is volgens Leclerc dat het remmen ook anders moet in de nieuwe generatie F1-auto's. "Het blokkeren van voorwielen is een belangrijk ding. Dat hebben we vaak gezien", legt de Ferrari-coureur uit. Gevraagd of het daarom beter is om soms iets eerder te remmen, antwoordt hij: "Ja, maar het is altijd moeilijk om zoiets van een Formule 1-coureur te vragen. Wij vinden het altijd makkelijker om nog harder te pushen, maar jezelf inhouden is iets anders. Met deze auto's moet je dat wel doen."

De nieuwe generatie F1-auto's heeft het aanpassingsvermogen van de coureurs dus getest. Voor diverse coureurs was er een langere periode van aanpassingen nodig om zich helemaal op hun gemak te voelen, maar Leclerc had de F1-75 relatief snel in de vingers. "Dit seizoen had ik genoeg aan de wintertest", blikt hij terug. "Aan het einde van de test wist ik wat ik met de auto moest doen. In de loop van het jaar leer je dan weer verschillende dingen waar je misschien geen tijd voor had tijdens de wintertest. Dat komt echter met ervaring, het algemene beeld stond wel na de wintertests."