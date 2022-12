Op de donderdag voor de Grand Prix van Australië in 2019 overleed Formule 1-wedstrijdleider Charlie Whiting. Zijn hele leven stond in het teken van de koningsklasse van de autosport. Hij was aanwezig bij alle GP’s, reisde van afspraak naar afspraak. De term workaholic omschreef zijn manier van leven perfect. Na zijn dood was het voor de FIA enorm lastig om hem te vervangen. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer weet dat ook. "Het is zo jammer dat Charlie is overleden. Ik weet, en ik ben er zeker van dat anderen dat ook weten, hoe goed Charlie was. Hij was zeer ervaren en heeft fantastisch werk geleverd. Veel mensen in de sport zeiden: ‘Als Charlie eenmaal gaat, moeten we hem door minstens drie mensen laten vervangen’. Dat was eerst een grap, maar het bleek dus waar te zijn.”

Sinds de dood van Whiting is het chaos bij de FIA als het gaat om de wedstrijdleiding. Michael Masi had al meerdere taken en nam de rol van wedstrijdleider tussen 2019 en 2021 over. Hij kreeg met veel kritiek te maken omdat hij niet consequent was. De keuze om slechts een deel van de achterblijvers achter de safety car weg te halen bij de GP van Abu Dhabi in 2021, waardoor Max Verstappen de wereldtitel kon pakken, bleek een slechte te zijn. Masi werd in de winter die volgde ontslagen. Voor 2022 werden er twee vervangers aangesteld. Eduardo Freitas was wedstrijdleider in het FIA World Endurance Championship, en Niels Wittich kwam over uit de DTM. De problemen hielden echter niet op.

Ook ontevredenheid over opvolgers

Wittich kreeg vroeg in het seizoen veel kritiek te voortduren toen hij strenge regels wilden invoeren omtrent het ondergoed dat coureurs moesten dragen in de wagen. Ook wilde hij het dragen van sieraden verbieden. Sebastian Vettel vond de regels zo ver gaan dat hij wegliep bij de rijdersbriefing in Oostenrijk, waarvoor hij een voorwaardelijke boete van 25.000 euro kreeg. De kritiek kwam ook later in het seizoen weer opzetten. In Japan kwam er tijdens de rode vlag een kraan de baan op, toen de auto’s nog richting de pitstraat reden. Freitas was dat weekend de wedstrijdleider. Na de GP van Japan stopte de FIA met het afwisselen en besloten ze alleen Wittich nog in te zetten. Maar de Duitser kon het seizoen niet zonder tegenslag afmaken. Bij de Grand Prix van de Verenigde Staten was er verwarring over een tijdstraf voor Fernando Alonso. Een protest van Haas tegen de Spanjaard kwam te laat, en de straf werd later ingetrokken.

Feit is dat de FIA en de Formule 1 eigenlijk nog steeds niet hersteld zijn van de dood van Whiting. Voor het seizoen van 2023 zijn er nog geen plannen bekend wat betreft wedstrijdleiders. “Ik denk dat de FIA aan het leren is”, zegt Szafnauer over de aanhoudende problemen. “We hebben veel veranderingen meegemaakt en toen kregen we na de race [in Abu Dhabi] vorig jaar weer een wissel. Het is niet hun schuld [van de nieuwe mensen]. Je moet dingen meemaken om ervaring te verzamelen. Ik denk dat hoe meer ervaring je verzamelt, hoe beter je wordt op dat gebied. Ik denk dat dit alleen maar beter en beter wordt.”