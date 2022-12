Wolff: F1 kan zich niet verstoppen voor sociale kwesties in Midden-Oosten

De blik van de sportwereld is deze weken gericht op het kleine Qatar, dat voor het eerst organisator is van het WK voetbal. Op de toewijzing van het toernooi aan het Arabische land is veel kritiek geweest: eerst vanwege de manier waarop het toernooi aan het land werd toegewezen, daarna vooral op de staat van dienst wat betreft mensenrechten. Zo werd Qatar flink bekritiseerd voor de manier waarop het omging met arbeidsmigranten, die verantwoordelijk waren voor de bouw van de stadions. Ook de wetten tegen de LHBTIQ+-gemeenschap leidden tot forse kritiek.

Ook de Formule 1 heeft inmiddels een band met Qatar, dat in 2021 voor het eerst een F1-race organiseerde en vanaf 2023 minimaal tien jaar op de kalender staat. Daarmee komt het aantal races in het Midden-Oosten op vier, want ook Bahrein, Abu Dhabi en Saudi-Arabië staan komend jaar op het programma. Dat is F1 op forse kritiek komen te staan van diverse groeperingen. Tegelijkertijd kozen coureurs als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel ervoor om zich bij bezoeken aan deze landen uit te spreken over de sociale kwesties aldaar. Dat vindt Mercedes-teambaas Toto Wolff een goede zaak. Hij vindt dat F1 zich niet kan verstoppen voor deze kwesties en denkt dat racen op deze locaties kan helpen om voor een positieve verandering te zorgen.

"Ik ben nog steeds van mening dat de spotlights op een land gericht worden als zij zo'n groot sportevenement binnenhalen. Ik denk dat het voor verandering kan zorgen, want zaken kunnen niet meer verborgen worden. Dat is denk ik het positieve waar sport voor kan zorgen, dat dingen aangepakt worden", zei Wolff in Abu Dhabi. "Is het zoals we het graag zouden willen? Nee. Hebben ze dezelfde culturele standaarden als in Europa? Wellicht niet. Ik zie progressie en verandering op de plekken waar we heen gaan en bij de mensen die ik spreek. Misschien komt dat doordat wij Formule 1 zijn. Het verschil misschien waar we heen gaan, maar ik zie dat we impact hebben. Ik kan niet oordelen over voetbal. Ik lees de kranten en de krantenkoppen. We kunnen gewoon proberen om onze aanwezigheid te laten zien, interactie te hebben met de leiders en ons niet te verstoppen op de plekken die we bezoeken. Dat kunnen we niet doen als we er zijn."