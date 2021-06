Charles Leclerc vertrok op het Baku City Circuit vanaf pole-position en leidde de dans in de openingsronden. In de derde ronde kwam Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton voorbij. De Brit profiteerde op het lange rechte stuk van een slipstream en kon met DRS eenvoudig zijn rivaal passeren. Leclerc liet na de race weten dat een tak, waardoor ook Max Verstappen een bocht afsneed, ervoor zorgde dat Hamilton het gat opeens kon dichten. De televisiekijker kreeg wel te zien dat Hamilton de tak ternauwernood kon ontwijken en dat de Nederlander de binnenbocht koos, maar het uitwijken van Leclerc kwam niet in beeld.

De Ferrari-coureur had echter ook de korte route gekozen en was bang voor ‘leaving the track and gaining an advantage’: tijdwinst door de baan af te snijden. Om geen straf te krijgen minderde hij kortstondig vaart, maar dat resulteerde vervolgens wel in de inhaalactie van Hamilton.

“De eerste ronden waren best aardig”, blikt Leclerc terug. “Vervolgens gebeurde er iets dat volgens mij niet te zien was op televisie. In bocht 15 lag midden op de baan een deel van een tak. Daardoor verloor ik best wat tijd. Ik sneed de bocht af en ik was bang dat ik tijd had gewonnen ten opzichte van Lewis, die de bocht niet afgesneden had. Daarom minderde ik vaart en vervolgens haalde hij me in. Vanaf dat moment was het vrij lastig. Ik reed achter Lewis in de vuile lucht. Daardoor had ik wat moeite en zodra ik niet meer in de DRS-range zat, verloor ik een plek aan Max. Je zit dan gewoon in een vicieuze cirkel waar je heel moeilijk uit komt, want alle wagens om me heen waren net wat sneller dan dat wij waren.”

De Monegask eindigde de race na de hectische slotfase als vierde. Ondanks zijn pole wist hij al dat hij in de race terug zou zakken: “In die eerste ronden gebeurden er niets dat we niet verwacht hadden, want we hadden al het idee dat Mercedes en Red Bull wat sterker zouden zijn.”

