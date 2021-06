Honda kwam in de straten van Baku sterk voor de dag. De wagens van de beide teams die voorzien zijn van een Japanse krachtbron haalden Q3. Op zondagmiddag leidde Max Verstappen tot zijn crash in de slotfase overtuigend de dans. Teamgenoot Sergio Perez pakte uiteindelijk de winst, AlphaTauri-rijder Pierre Gasly mocht eveneens de gang naar het podium maken.

“Met uitzondering van de crash van Verstappen was het een goede race voor Honda”, zei technisch directeur Toyoharu Tanabe in gesprek met Japanse media, waaronder onze collega’s van Motorsport.com Japan. “Het was de eerste race waarin we als leiders in zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap aantraden. We kunnen in diezelfde positie toewerken naar de volgende race. Er zijn nog wat vlakken waarnaar we moeten kijken, maar het resultaat van deze race was goed.”

De Japanner is zeer te spreken over het prestatieniveau van zijn eigen power unit: “Vier auto’s haalden Q3 en twee wagens stonden op het podium. Wat dat betreft heb ik het gevoel dat de auto’s en de power units van onze beide teams meer dan ooit geëvolueerd zijn. Mercedes zit echter niet stil, ze zullen terugslaan. Dit resultaat is goed, maar dat houdt niet in dat we de volgende races ook goed zijn.”

Belangrijk wapen in strategie

Tanabe was ook zeer content met de puntenfinish van de tweede rijders van de teams, Yuki Tsunoda en Sergio Perez: “Het is belangrijk dat beide rijders punten scoren om te kunnen klimmen in het constructeurskampioenschap. Zelfs als één rijder overduidelijk het snelste is, kan je de race op strategie nog verliezen aan een concurrent. Het is belangrijk voor het team dat ze met beide wagens punten scoren. In deze race reed Verstappen op kop en daarachter Perez. In het verleden splitste Mercedes de strategie van beide rijders en kon het Verstappen, die vaak alleen reed, aanvallen. Met twee rijders met een vergelijkbare snelheid en een solide strategie wordt het voor de concurrentie lastiger om aan te vallen.”

