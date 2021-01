Leclerc hersteld van corona en direct achter het stuur op Fiorano

Het was nog even de vraag of Leclerc wel mee kon doen aan de testweek van de Scuderia. De Monegask raakte twee weken geleden besmet met het coronavirus en verbleef sindsdien thuis in Monaco in quarantaine. Inmiddels is hij negatief getest en dus mag hij vandaag in actie komen. Leclerc moest wel weer even wennen aan het buitenspelen: niet lang nadat hij naar buiten was gekomen, schoot hij even zonder erg van de baan en op het gras.

Het wapen van keuze is de SF71H uit 2018, de auto die ook vorig jaar regelmatig werd ingezet om de coureurs bij gebrek aan echte testmogelijkheden kilometers te laten maken. De reglementen verbieden teams om wagens jonger dan twee jaar te gebruiken.

Voor Ferrari is het de tweede dag van een complete vijfdaagse testweek op Fiorano. Gisteren al kwamen de jongelingen Giuliano Alesi, Marcus Armstrong en Robert Shwartzman in actie. Vandaag is het dus de beurt aan Leclerc, die de hele dag het circuit voor zichzelf heeft. Helemaal vlekkeloos is de ochtendsessie niet verlopen voor de 23-jarige coureur, want hij eindigde na een spin in het gras langs de baan van Fiorano. Morgen rijdt Carlos Sainz zijn eerste meters voor de rode renstal. En donderdag en vrijdag krijgen Haas F1-debutant Mick Schumacher en Callum Ilott de kans om de auto te besturen.