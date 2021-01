Hamilton: “Bij McLaren was het bij één wereldtitel gebleven”

Na zes seizoenen in dienst van McLaren maakte Hamilton begin 2013 de overstap naar Mercedes. Het bleek de start van een grandioos succesverhaal, waarin hij in acht seizoenen zes keer de wereldtitel zou pakken. Omdat hij in 2008 al eens wereldkampioen werd in dienst van McLaren, evenaarde Hamilton afgelopen seizoen het recordaantal wereldtitels van Michael Schumacher. De Brit, eind vorig jaar geridderd, vermoedt echter dat hij nooit in die positie was gekomen als hij bij McLaren was blijven racen. De teller was qua wereldtitel blijven steken op één, zo verklaarde hij in een interview voor Mercedes-sponsor Crowdstrike.

Maar eerst stipt Lewis Hamilton de beweegredenen voor de overstap aan. “Ik was onderdeel van McLaren sinds ik dertien was, dus het was mijn familie, ik was daar veilig en men zorgde goed voor mij”, erkent hij. Toch had Hamilton niet het gevoel dat hij bij McLaren hielp met het opbouwen van iets moois. “Het was al een illuster team met enorme successen. Het had een enorme prijzenkast en ik wilde ergens naartoe waar ik kon helpen, een belangrijk onderdeel kon zijn van iets opbouwen.” Dat werd dus Mercedes. “Zij hadden weinig trofeeën in de kast staan. Het team was op de weg omhoog, groeiende en in opbouw. Er kwamen meer en meer mensen en ik wilde ergens heen om te kijken of ik alles wat ik bij McLaren had geleerd kon inzetten bij een team dat niet heel succesvol was om het succesvol te laten worden.”

Dat Hamilton daarin geslaagd is, staat buiten kijf. Hoewel de 35-jarige coureur nog altijd geen nieuw contract heeft getekend bij Mercedes, ligt het in de lijn der verwachting dat hij in 2021 in Duitse dienst op zijn achtste wereldtitel gaat jagen. Dat was niet mogelijk geweest als hij in 2013 voor McLaren was blijven racen. “Ik moest echt de voor- en nadelen afwegen [van de overstap]. Ik denk dat je stilstaat als je geen risico’s neemt in je leven. Dus ik had daar [bij McLaren] kunnen blijven”, zei Hamilton. “Maar achteraf gezien zou ik geen enkele wereldtitel meer hebben gewonnen als ik was gebleven. Dan was ik na veertien seizoenen nog steeds een enkelvoudig wereldkampioen.”