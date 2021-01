Technische chef AlphaTauri: "We hadden betere auto dan Ferrari"

AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat behaalden afgelopen jaar 107 punten, de beste score ooit voor het team dat tot 2020 nog Toro Rosso heette. Het team werd zevende in het kampioenschap, nipt achter Ferrari dat als zesde eindigde. Hoogtepunt vormde de overwinning van Gasly in de Italiaanse Grand Prix op Monza, Het was de tweede overwinning ooit voor het team, twaalf jaar na de zege van Sebastian Vettel in dezelfde race. Maar ondanks dat AlphaTauri in uitslagen het beste seizoen ooit draaide, was het team niet in staat om de beste eindklassering van Toro Rosso te evenaren. Onder die naam werd de stal twee keer zesde in het kampioenschap (in 2008 en 2019).

Vooral het feit dat de grote Italiaanse concurrent Ferrari wel zesde werd (met slechts 24 punten meer) steekt. Egginton is er van overtuigd dat zijn team een kans heeft gemist om Ferrari te verslaan. “Uiteindelijk vonden we dat we zesde hadden moeten worden in het kampioenschap”, aldus de technische chef in gesprek met Motorsport.com. “We hadden het idee dat de auto er goed genoeg voor was. We hebben een hoop verbeterd en hebben bij ontzettend veel races punten gescoord. En wanneer we geen punten scoorden, was daar een heel duidelijke reden voor. We begrijpen onze auto.”

Eggington denkt te weten waar het team het heeft laten liggen. “Het is een feit dat we in Imola een betrouwbaardheidsprobleem hadden en dat we in Portugal en Turkije niet helemaal goed uit de verf zijn gekomen, Dat heeft ons punten gekost. Als je naar Ferrari kijkt: Charles Leclerc heeft fantastisch gereden. Maar wij hadden een snellere wagen en hebben daar niet elk weekend gebruik van kunnen maken, dat is mijn mening. We hebben echter in minder races, meer punten dan ooit gescoord en Pierre heeft het fantastisch gedaan. Uit alle metingen blijkt dat we in de goede richting gaan.”

Waar AlphaTauri vooral progressie heeft geboekt is de veelzijdigheid van de AT01. Die auto kan op veel verschillende circuits uit de voeten. Eerdere auto’s van het team kenden nogal eens wat pieken en dalen in prestaties, afhankelijk van het circuit of de baanomstandigheden. De nieuwe auto heeft vooral in Gasly het beste naar boven gehaald, stelt Egginton. “We hebben geprobeerd om het operationele venster waarin de auto werkt te vergroten en het zo gemakkelijker te maken voor de coureur”, legt hij uit. “Gasly heeft daar uitstekend op gereageerd. Hij leert snel en hij rijdt echt goed. De manier waarop hij met de auto omgaat, de manier waarop hij zijn racevaardigheid toont, het komt er allemaal uit. Dat is erg motiverend voor het team.”