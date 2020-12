Ferrari zal het Formule 1-seizoen 2020 snel willen vergeten. De Scuderia eindigde slechts als zesde in het constructeurskampioenschap, de slechtste klassering sinds 1980. Coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel klaagden steen en been over de SF1000. Desondanks was de Monegask toch in staat om tweemaal een podiumplaats te veroveren. Hij reed zijn ervaren teamgenoot aan alle kanten om de oren en eindigde met 98 punten als achtste in het kampioenschap, waar Vettel met 33 punten niet verder kwam dan P13.

De 23-jarige houdt daardoor toch een goed gevoel over aan zijn jaar: “Dit seizoen heeft voor mij twee kanten. Ik denk dat dit persoonlijk mijn beste jaar in de Formule 1 was. Qua prestaties op de baan ben ik heel erg blij met mijn seizoen. Ik heb risico’s genomen en die pakten meestal positief uit. Daardoor hebben we veel punten gewonnen. Een paar keer liep het niet zoals ik had gewild en daardoor verloren we wat punten. Maar wat betreft mijn eigen prestaties was het seizoen zeer positief. Daar ben ik dus blij mee. Nu kijk ik vooruit naar volgend jaar en hoeveel winst we kunnen behalen.”

Leclerc erkent dat hij en het team al vroeg in de gaten hadden dat de nieuwe bolide niet volgens wens presteerde. De Monegask is desondanks trots op de wijze waarop de Scuderia is omgegaan met die teleurstelling en zich herpakt heeft: “Na de wintertest in Barcelona wisten we allemaal dat er iets niet goed zat. Het was na de eerste race heel erg lastig om de situatie te accepteren. De realiteit was overduidelijk maar we hebben hard en op een constructieve wijze gewerkt. Vanaf dat moment hebben we vooruitgang geboekt. Het waren kleine stappen maar wel kleine stappen in de juiste richting. Dat is in de Formule 1 niet altijd een gegeven. We hebben met het oog op de toekomst veel geleerd van dit seizoen. En we komen sterker terug. Ik hoop dat we dat volgend jaar op de baan kunnen bewijzen. Ik weet niet hoe groot de stap is die we volgend jaar maken maar ik weet wel zeker dat het een stap in de goede richting zal zijn.”

Formule 1-journalisten Erwin Jaeggi, Filip Cleeren, Mike Mulder en Ronald Vording bespreken in de grote jaarterugblik van de GPUpdate Podcast de prestaties van onder andere Leclerc en Ferrari. In deel 2 volgen Renault, Racing Point, McLaren, Red Bull en Mercedes.

