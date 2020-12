Eindrapport Racing Point: Niet chique, wel slim en geslepen

Racing Point behoorde in 2019 tot de middelmaat in de Formule 1 en gooide het onder leiding van Andrew Green en Otmar Szafnauer in 2019 over een andere boeg. Tijdens de wintertest in Barcelona kwam Racing Point op de baan met een wagen die wel verdomd veel leek op de Mercedes W10. En daarmee was ‘copygate’ geboren, iets wat de rode draad (of is het de roze draad?) vormde in het seizoen van de formatie uit Silverstone. De concurrentie diende protest in tegen het ontwerp van de brake ducts van de RP20 en Racing Point verloor dat protest. Het kreeg een boete van 400.000 euro en moest bovendien vijftien constructeurspunten inleveren. Maar die boete staat niet in verhouding met de uiteindelijke winst die men boekte in het kampioenschap. De financiële winst die gepaard gaat met de vierde plaats is vele malen groter dan de boete die afgetikt moest worden bij de FIA. Is het chique? Nee, dat is helder. Maar wel kunnen we stellen dat Racing Point met beperkte middelen handig gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheden, want de afstraffing van de FIA was – met de kennis van nu – eigenlijk bijzonder mild. De vraag blijft dan ook: had Racing Point zonder de Mercedes-onderdelen ook zo goed kunnen presteren?

Daarmee heeft het team dit jaar bovendien laten zien dat de investering van de Canadese zakenman Lawrence Stroll niet enkel was om een zitje voor zijn zoon te bemachtigen. De RP20 was wel degelijk een voorbeeld van de sportieve ambities die het team heeft. En die ambities werden uitbetaald. Racing Point was een groot deel van het seizoen een vaste waarde in de top-zeven van de Formule 1. Ondanks de soms wat mindere kwalificaties wist het team op racetempo toch aardig naar voren te komen, ondanks dat het ook niet bespaard bleef van het ellendige coronavirus. Sergio Perez moest twee races missen, in Duitsland kon Lance Stroll niet in actie komen toen hij ziek werd. Nico Hülkenberg mocht beide keren als tussenpaus optreden en scoorde pardoes nog wat punten. De formatie kende derhalve aardig wat tegenslag, maar dat werd afgewisseld met mooi succes. Tijdens de buitengewoon chaotisch verlopen Italiaanse GP scoorde Stroll een podium, gevolgd door een mooie tweede plaats van Perez in Turkije. Daar reed Stroll overigens geruime tijd op kop, hij verloor een zegekans door een tactische misser.

Het toetje kwam in de GP van Sakhir, waar Perez de overwinning pakte en Stroll derde werd. Notabene de man die aan het eind van het seizoen zijn biezen moest pakken bezorgde Racing Point een overwinning. De Mexicaan is geliefd binnen de formatie en zal gemist worden. Geliefd omdat hij eigenhandig aan de basis stond van de redding van - toen nog - Force India, dat op sterven na dood was. Ook hier verdient de directie van Racing Point niet direct de schoonheidsprijs, maar men haalt met Vettel vanzelfsprekend wel een coureur van wereldklasse in huis.

Resumerend: Racing Point kon McLaren er niet onder krijgen bij de constructeurs, maar hield met relatief beperkte middelen wel Renault achter zich. Daar kon geen protest meer wat aan veranderen. Dat is een prestatie van formaat, met bonuspunten voor de creativiteit. Een hele dikke voldoende valt de renstal derhalve ten deel.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 8,0 Filip Cleeren 8,0 Mike Mulder 8,0 Bjorn Smit 6,5

