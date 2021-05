Tijdens het derde kwalificatiedeel voor zijn thuisrace noteerde Charles Leclerc in zijn eerste run de snelste tijd. In een poging om die tijd nog aan te scherpen, crashte hij in de laatste minuut van de sessie. Door de code rood kon niemand zijn tijd nog verbeteren en verzekerde de Ferrari-coureur zich van zijn eerste pole-position in Monaco. Daar kon Leclerc overigens geen gebruik van maken, nadat op weg naar de startgrid bleek dat de aandrijfas van zijn bolide beschadigd was geraakt bij de race.

Een enkeling vroeg zich na de kwalificatie af of Leclerc zijn auto niet met opzet in de vangrails zette tijdens zijn laatste run in Q3. Het riep herinneringen op aan incidenten met Michael Schumacher in 2006 en Nico Rosberg in 2014, die zich ook van pole in Monaco verzekerden door in de slotfase van de kwalificatie in de fout te gaan. Schumacher werd destijds uit de uitslag van de kwalificatie gehaald omdat de stewards opzet zagen in zijn actie, Rosberg werd vrijgesproken van enige opzet.

In de paddock overheerste echter het gevoel dat Leclerc gewoon een fout maakte waardoor hij crashte. Die lezing houdt Masi er na beoordeling van relevante gegevens ook op na. “Ik heb de beelden en data bekeken en ook naar de communicatie met het team geluisterd. Ik denk niet dat een coureur in geen enkel geval met opzet zijn auto zoveel schade zou toebrengen, puur door de gevolgen die dat kan hebben.”

FIA gaat kijken naar IndyCar-regel

Mercedes-teambaas Toto Wolff gooide intussen een balletje op om opzettelijke crashes te voorkomen. Hij wees naar een regel in de IndyCar, waarbij de coureur die de rode vlag veroorzaakt zijn snelste rondetijd verliest. In dat geval had Leclerc de pole af moeten staan aan Max Verstappen. Wolff zou een dergelijke regel in de F1 ‘intelligent’ vinden, omdat het ‘verwarring voorkomt’ over het al dan niet met opzet crashen. Verstappen en Valtteri Bottas zeiden in de persconferentie echter dat ze weinig heil zien in zo’n regel.

Na afloop van het raceweekend vertelde FIA-wedstrijdleider Michael Masi na een vraag van Motorsport.com dat zijn team toch gaat kijken naar een dergelijke regel. “Zoals met alles dat naar boven komt, kijken de FIA, F1 en de teams naar alles en beoordelen ze dat op hun waarde”, vertelde Masi. “Ja, ik ben bekend met de regel in de IndyCar, die ook gebruikt wordt in enkele andere internationale series van de FIA en nationale kampioenschappen. We gaan ernaar kijken en zullen samen met alle betrokkenen bepalen of het geschikt is [voor de F1] of niet.”

