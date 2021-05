Lewis Hamilton moest in Monte Carlo de WK-leiding opgeven aan Max Verstappen, een noviteit in de F1-carrière van de Nederlander. Voorafgaand aan de race door het prinsdom liet de zevenvoudig wereldkampioen nog optekenen dat hij dit jaar al veel heeft gedaan om een touché met Verstappen te voorkomen. Hij voegde toe dat hij ook anders in de titelstrijd staat. "Misschien heeft Max voor zijn gevoel nog veel te bewijzen, ik sta daar toch iets anders in. Ik kijk meer naar de lange termijn. Dit is voor mij een marathon, geen sprint."

Hamilton: Psychologische spelletjes in titelstrijd kinderachtig

Christian Horner was er als de kippen bij om te reageren - Verstappen zou al onder de huid van Hamilton zitten, aldus de teambaas - en de Limburger liet na de race zelf optekenen dat daden meer zeggen dan woorden. Hamilton werd na de moeizame krachtmeting in Monaco ook nogmaals naar zijn uitspraken gevraagd en wilde de zaak ietwat nuanceren. "Heb ik gezegd dat Max iets te bewijzen heeft?", kaatst Hamilton de bal in eerste instantie nog terug. "Ik speel in ieder geval geen psychologische spelletjes. Het is heel interessant om te horen wat Christian hier allemaal achter zoekt, maar ik ben daar totaal niet mee bezig hoor."

"Zij [van Red Bull] hebben het dit weekend fantastisch gedaan, maar dat is dan ook het hele verhaal voor mij. Wij hebben ook al goede races gehad dit jaar en moeten niet vergeten dat we nog achttien races voor de boeg hebben. Het is een beetje kinderachtig om in een woordenstrijd te verzanden in mijn optiek", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten.

Wolff: Dergelijke uitspraken juist onderdeel van entertainment

Teambaas Toto Wolff ziet het iets anders. Volgens hem hoort een woordenspel tussen de protagonisten juist wel bij de koningsklasse van de autosport. "Zo'n zin draagt alleen maar bij aan een hogere entertainmentwaarde. Het is prachtig om erover te praten en ook om erover te kunnen schrijven. Je hebt volop actie op de baan en ook een soort van soap naast de baan", lacht de Oostenrijker. "Het is sowieso geweldig dat we dit jaar zo'n mooi gevecht hebben tussen twee buitengewoon getalenteerde coureurs. De titelstrijd draait steeds in een andere richting en dat er daarnaast dingen worden gezegd, lijkt me alleen maar goed voor het entertainment."

Video: Kalff analyseert de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen