In de aanloop naar de GP van Monaco uitte Wolff in de persconferentie zijn onvrede over de hoeveelheid tijd die de teams krijgen om hun ‘buigende’ achtervleugels aan te passen. De FIA kondigde namelijk aan dat de verscherpte tests op doorbuiging pas vanaf de Grand Prix van Frankrijk worden ingezet. Vooral het effect van de achtervleugels in de Azerbeidzjaanse Grand Prix wordt gevreesd en dat komt Mercedes niet goed uit in de strijd met Red Bull Racing, dat een van de teams is met zo’n flexibele achtervleugel. Mocht de FIA de verscherpte tests niet eerder invoeren, dan sluit Wolff een officieel protest niet uit.

Bij Red Bull moet men niets weten van die dreigementen, zo laat Helmut Marko doorschemeren in gesprek met F1-Insider. Hij vertelt dat het aanpassen van de vleugel meer voeten in de aarde heeft dan op het eerste gezicht lijkt. “We veranderen onze vleugel, zodat die op het door de FIA vereiste tijdstip de nieuwe tests doorstaat. Maar voor Baku gaat dat niet. Qua tijd redden wij dat niet, omdat we de hele achterkant moeten aanpassen. Je kunt niet zomaar een nieuwe vleugel bouwen”, vertelde Marko. Hij acht een protest van Mercedes bovendien onwaarschijnlijk. “Mercedes zou tegen acht auto’s moeten protesteren. Naast ons zijn ook Ferrari, Alfa Romeo en Alpine getroffen. Willen ze dat echt doen en een groot schandaal veroorzaken? Ik denk het niet.”

Mocht het er toch van komen, dan worden de messen bij Red Bull geslepen om in de tegenaanval te gaan. Marko wijst daarbij naar de ietwat flexibel lijkende voorvleugel van Mercedes. “We verwachten dat ook de tests voor de voorvleugel worden aangescherpt. Dat zou niet meer dan eerlijk zijn. Want vooral de voorvleugel van Toto Wolffs team is op dit vlak het meest wankel. Dat is zeker ook materiaal voor een protest.” Ook is de 78-jarige Oostenrijker het omstreden DAS-systeem, dat Mercedes in 2020 gebruikte, nog niet vergeten. “De FIA verklaarde het systeem illegaal, maar toch mochten ze het tot de laatste race gebruiken. Dat hebben wij geaccepteerd. Waarom accepteert Mercedes nu dan niet dat precies hetzelfde gedaan wordt met onze achtervleugel?”

